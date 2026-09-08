Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Real Madrid- Inter karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadele için futbolseverlerin maçın yayın bilgileri ve başlama saatine ilişkin araştırmaları sürüyor. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın bilgisi de belli oldu. Peki, Real Madrid Inter hangi kanalda? Real Madrid Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

REAL MADRİD INTER HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Inter karşılaşması tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca CBC Sport üzerinden de takip edilebilecek. Böylece futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmasını belirtilen yayın kanalları üzerinden canlı izleyebilecek.

Real Madrid ile Inter arasındaki karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından özellikle maç öncesinde merak edilirken, Türkiye'deki yayın için tabii Spor öne çıkıyor.

REAL MADRİD INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid-Inter maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, tabii Spor yayınını tercih edebilecek.

REAL MADRİD INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Real Madrid-Inter karşılaşması, 8 Eylül 2026 Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olacak. Madrid'de ise mücadele 21.00 CEST'te başlayacak. Real Madrid'in resmi internet sitesinde de karşılaşmanın 21.00 CEST'te başlayacağı bilgisi yer alıyor.

Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda Real Madrid'in ilk karşılaşması olacak. İspanyol ekibi, Inter'i kendi sahasında ağırlayacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid-Inter karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de milli futbolcu Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesindeki açıklamasında Arda Güler'in Inter karşısında forma giyemeyeceğini belirtti. Mourinho, Arda Güler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga'nın karşılaşmada sahada olmayacağını açıkladı.

Inter'in resmi maç öncesi bilgilendirmesinde de Arda Güler'in Real Madrid adına cezalı olduğu bilgisi yer aldı. Buna göre milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Inter karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Real Madrid ile Inter arasındaki mücadele böylece Arda Güler'in yokluğunda oynanacak. Karşılaşma 8 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.