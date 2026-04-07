Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda çeyrek final heyecanı tam gaz devam ediyor. Avrupa’nın iki dev kulübü, Real Madrid ve Bayern Münih, birbirleriyle mücadele edecek ve futbolseverler unutulmaz bir karşılaşma izleyecek. Peki, Real Madrid Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta? Detaylar...

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı, Türkiye’de Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği “şifresiz mi?” sorusuna cevap vermek gerekirse, maçın şifresiz olarak yayınlanmayacağını, yalnızca Tabii Spor’un abonelik sistemi üzerinden izlenebileceğini belirtmek gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek final mücadelesi 7 Nisan Salı günü TSİ 22:00’de başlayacak. Maç, Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. İspanyol ekibi Real Madrid, kendi evinde üstünlük kurmayı hedeflerken, Alman devi Bayern Münih deplasmanda sürpriz yapmak için sahaya çıkacak.

Futbol analistleri, maçın hızlı bir tempoda geçeceğini ve özellikle kontratak taktiklerinin öne çıkacağını belirtiyor. Hakem Michael Oliver, sert mücadelelerin kontrolünde tecrübeli biri olarak öne çıkıyor.

REAL MADRİD ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Real Madrid, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi sezonunda grup aşamasını 8 maç sonunda 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı ve 9. sırada yer aldı. Play-off aşamasında rakibi Benfica ile eşleşen İspanyol ekibi, deplasmanda 1-0, evinde ise 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda ise büyük bir sürpriz yaparak, İngiliz devi Manchester City’yi toplamda 5-1’lik skorla mağlup eden Real Madrid, çeyrek finale adını yazdırdı. Takımın yıldız oyuncuları, kritik anlarda sorumluluk alarak Real Madrid’in Avrupa’daki iddiasını sürdürmesini sağladı.

BAYERN MÜNİH ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda grup aşamasını 2. sırada tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Burada karşılaştığı rakibi Atalanta, iki maçta 6-1 ve 4-1’lik skorlarla mağlup edilerek Bayern Münih, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Alman ekibi, güçlü hücum hattı ve disiplinli defansıyla tanınıyor. Çeyrek finalde Real Madrid karşısında tempoyu yükseltmesi bekleniyor ve taraftarlar bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.