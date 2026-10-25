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Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden El Clasico için heyecan dorukta. Barcelona ile Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, El Clasico hangi kanalda ve Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç saati.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı S Sport'un bulunduğu televizyon yayın paketleri veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

REAL MADRİD BARCELONA CANLI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico'yu canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus yayın seçeneklerini değerlendirebilir. Dijital yayın üzerinden maçı takip etmek isteyenlerin platformun üyelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

EL CLASICO ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, Türkiye'de ücretli yayın platformları üzerinden izlenebilecek. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgili yayın hizmetlerinin abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşmasına, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak. İki ezeli rakip, sezonun önemli mücadelelerinden birinde karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadele, LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak.