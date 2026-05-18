Türk medya dünyasında uzun süre gündemde kalan evliliklerden biri olan gazeteci Nagehan Alçı ile yorumcu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilişkisi yeniden gündeme geldi. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı neden boşandı? Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı ne zaman evlendi, ne zaman boşandı? Detaylar...

RASIM OZAN KÜTAHYALI NAGEHAN ALÇI NEDEN BOŞANDI?

Gazeteci Nagehan Alçı, boşanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda, evlilik süresince Rasim Ozan Kütahyalı’dan uzun yıllar boyunca psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü iddia etti.

Alçı’nın sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamanın şöyleydi:

“Hayatımın en büyük pişmanlığı,

Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor. Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım. Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm. En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım.

Bunun yalnızca iki istisnası var…

Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit… Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim.

Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var… Hiç birini işleme koyamamışım…

Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim.

Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim…

Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam.

Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor.

Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin.

Yükseltelim…

Dur diyelim.

Yeter diyelim…

Yeter!”

RASİM OZAN KÜTAHYALI NAGEHAN ALÇI NE ZAMAN EVLENDİ, NE ZAMAN BOŞANDI?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında evlendi. Medya dünyasında sıkça gündeme gelen bu evlilik, yaklaşık 13 yıl sürdü. Çiftin ilişkisi boyunca zaman zaman kamuoyunda tartışmalar ve haberler yer alsa da evlilik resmi olarak 2023 yılına kadar devam etti.

Boşanma süreci ise 3 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. İstanbul’da görülen dava, tek celsede sonuçlanarak anlaşmalı boşanma şeklinde gerçekleşti. Böylece 2010 yılında başlayan evlilik, 2023 yılında resmen sona ermiş oldu.