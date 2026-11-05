Raporlu ilaçlar eczaneden direkt alınabiliyor mu, reçete zorunluluğu kalktı mı?

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Raporlu ilaç kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme gündeme geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç raporu bulunan hastaların ilk reçetenin ardından rapor süresi boyunca yeniden doktora başvurmadan ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilmesini sağlayacak bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 3 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada da yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Memişoğlu'nun sözleri, “Raporlu ilaçlar eczaneden direkt alınabiliyor mu, reçetesiz ilaç uygulaması başladı mı?” sorularını gündeme taşıdı. İşte raporlu ilaçların eczaneden teminine ilişkin son gelişmeler...

RAPORLU İLAÇLAR ECZANEDEN DİREKT ALINABİLİYOR MU?

Raporlu ilaçların yalnızca sağlık raporu gösterilerek doğrudan eczaneden alınabilmesini sağlayacak yeni sistem üzerinde çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada, ilaç raporu bulunan ve tedavisinde değişiklik olmayan hastaların rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını eczaneden temin edebilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, 3 Kasım 2026'da Bartın Devlet Hastanesi'nin açılışında yaptığı açıklamada da ilaç raporu bulunan vatandaşların, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan alabileceğini söyledi.

Ancak 5 Kasım 2026 itibarıyla yeni sistemin tüm raporlu ilaçlar için yürürlüğe girdiğini gösteren resmî bir uygulama duyurusu bulunmuyor. Bu nedenle hastaların mevcut reçete ve ilaç temin süreçlerinin sona erdiği şeklinde bir değerlendirme yapılmamalı.

RAPORLU İLAÇLARDA YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre planlanan sistemde, hekim tarafından ilaç raporu düzenlenen hastalar, ilk reçetelerinin ardından tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece raporun geçerlilik dönemi boyunca ilaçlarını yeniden reçete yazdırmadan eczaneden alabilecek.

Bakan Memişoğlu, altı ay geçerli ilaç raporu bulunan bir hastanın, doktor tarafından belirlenen tedavisi değişmediği müddetçe yeniden reçete yazdırmasına gerek kalmayacağını belirtti. İlaçların rapor süresi boyunca aylık dozlar halinde eczanelerden temin edilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Düzenlemenin özellikle kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanan, ilaçlarını yenilemek için belirli aralıklarla sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalan vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

RAPORLU İLAÇ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Raporlu ilaçların yeniden reçete yazdırmadan eczaneden alınmasını sağlayacak uygulamanın başlangıç tarihi henüz resmen açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ekim'deki açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte hazırlık yürütüldüğünü bildirmişti.

3 Kasım'da yaptığı açıklamada da raporlu ilaç kullanan vatandaşların yeniden reçete yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacağını belirten Memişoğlu, uygulamanın hayata geçirilmesine yönelik çalışmayı yineledi.

Düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği, eczanelerdeki işlemlerin nasıl yapılacağı ve kapsamına hangi ilaçların alınacağına ilişkin ayrıntıların resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

RAPORLU İLAÇLARDA REÇETE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Raporlu ilaç kullanan hastaların reçete işlemlerine ilişkin yeni bir sistem hazırlanıyor olsa da 5 Kasım 2026 itibarıyla tüm raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğunun kaldırıldığı açıklanmış değil.

SGK'nın elektronik rapor sistemine ilişkin bilgilendirmesinde, ilaç kullanım raporlarının MEDULA sistemi üzerinden düzenlenip takip edildiği belirtiliyor. Ancak ilaç raporunun sistemde bulunması, bütün ilaçların mevcut kurallar dışında reçetesiz alınabileceği anlamına gelmiyor.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde hangi ilaçların ve hasta gruplarının kapsama alınacağı, ilk reçete sonrasında eczaneden temin işlemlerinin hangi koşullarda yapılacağı açıklanacak.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarında özellikle kronik hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan ve ilaçlarını yenilemek için tekrar tekrar doktora başvurmak zorunda kalan vatandaşlara dikkat çekildi.

Çalışmanın öncelikli hedefleri arasında yaşlı hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve yalnızca reçete yenilemek amacıyla yapılan hastane başvurularını azaltmak bulunuyor. Ancak uygulamanın hangi hastalıkları, ilaçları ve hasta gruplarını kapsayacağına ilişkin kesin liste henüz açıklanmadı.

AİLE HEKİMLERİNİN İLAÇ YAZMA YETKİSİ DE GENİŞLETİLDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaçlara ilişkin yeni sistemin yanı sıra aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini de açıkladı. Memişoğlu, aile hekimlerinin mevcut yetkilerine ilave olarak 1859 ilacı daha reçete edebilir hale getirildiğini bildirdi.

Bakanın açıklamasına göre, bir hastanın önce uzman hekime muayene olması ve ilacının uzman hekim tarafından raporlanması halinde, tedavide değişiklik olmadığı sürece sonraki dönemlerde aile hekimi de reçete düzenleyebiliyor. Bu uygulama, hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden uzman hekime başvurma gereksinimini azaltmayı amaçlıyor.