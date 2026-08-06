Rana Akdağ kimdir, ne iş yapıyor? Rana Akdağ kaç yaşında, nereli?

İş insanı Hakan Demirağ'ın küçük oğlu Ata Demirağ ile gemi brokerı Rana Akdağ, İtalya'nın Como Gölü'nde düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Üç gün süren kutlamalarla gerçekleştirilen nikâhın ardından kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri de Rana Akdağ oldu. Peki, Rana Akdağ kimdir, Rana Akdağ ne iş yapıyor, Rana Akdağ kaç yaşında, Rana Akdağ nereli? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler…

RANA AKDAĞ KİMDİR?

Rana Akdağ, denizcilik sektöründe tanker operasyonları ve gemi brokerliği alanında görev yapan bir profesyoneldir. Son günlerde, iş insanı Hakan Demirağ'ın oğlu Ata Demirağ ile İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleştirilen düğünüyle gündeme gelmiştir.

Profesyonel kariyerine farklı sektörlerde staj deneyimleriyle başlayan Akdağ, daha sonra uluslararası denizcilik ve tanker operasyonları alanında çalışmalarını sürdürmüştür. Eğitim hayatının ardından özellikle tanker operasyonları ve chartering alanında görev alarak denizcilik sektöründe kariyerine devam etmiştir.

RANA AKDAĞ NE İŞ YAPIYOR?

Rana Akdağ, gemi brokerliği ve tanker operasyonları alanında çalışmaktadır.

Mart 2022 ile Kasım 2024 tarihleri arasında Uni-Tankers A/S bünyesinde Tanker Operations pozisyonunda görev yaptı. Ardından Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arasında aynı şirkette Chartering alanında çalıştı.

Bundan önce Ocak 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında Braemar ACM Shipbroking şirketinde Tanker Operations görevini üstlendi.

Kariyerinin ilk dönemlerinde ise İngiltere merkezli GRAYPEN LIMITED şirketinde staj yaptı. Burada gemilerin bağlanma süreçleri, liman maliyet analizleri, gemi uygunluk çalışmaları ve tanker operasyonlarına ilişkin süreçlerde deneyim kazandı. Ayrıca gemi sahipleri, yöneticileri ve chartererlar adına yürütülen operasyonlara ilişkin uygulamalarda yer aldı.

2017 yılında ise Liv Hospital International bünyesinde staj yaparak farklı tıp branşlarında doktorların çalışmalarını gözlemledi. Bu staj kapsamında hasta takibi, kan örneklerinin analiz süreçleri ve ameliyat gözlemleri gibi çeşitli deneyimler edindi.

RANA AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Rana Akdağ'ın doğum tarihi paylaşılmamıştır.

Bununla birlikte, eğitim geçmişine göre 2002-2015 yılları arasında International School of Bucharest'ta lise eğitimini tamamladığı, 2015-2018 yılları arasında ise Kingston University'de Biomedical Sciences bölümünde lisans eğitimi aldığı bilinmektedir.

RANA AKDAĞ NERELİ?

Kamuoyuna açık kaynaklarda Rana Akdağ'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Mevcut bilgiler, eğitim hayatının bir bölümünü Romanya'daki International School of Bucharest'ta tamamladığını, lisans eğitimini ise İngiltere'deki Kingston University'de aldığını göstermektedir. Profesyonel kariyerinde ise Londra ve İstanbul merkezli uluslararası şirketlerde görev yaptığı bilinmektedir.

Ata Demirağ ile gerçekleştirdiği Como Gölü'ndeki düğünün ardından Rana Akdağ, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olurken, hakkında doğrulanmış bilgiler eğitim geçmişi ve profesyonel kariyeriyle sınırlı olarak kamuoyuna yansımaktadır.