Türkiye hukuk camiasında önemli bir isim olarak öne çıkan Ramazan Solmaz, son kararnameyle Yargıtay'a atanarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Peki, Ramazan Solmaz kimdir? Yargıtay'a atanan Ramazan Solmaz kaç yaşında, nereli? Ramazan Solmaz nereye atandı? Ramazan Solmaz görev geçmişi! Detaylar...

YARGITAYA ATANAN RAMAZAN SOLMAZ KİMDİR?

Türkiye adalet camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Ramazan Solmaz, son kararnameyle Yargıtay üyeliğine atanarak kariyerinde yeni bir döneme girdi. Uzun yıllara dayanan hukuk ve savcılık deneyimiyle tanınan Solmaz, görev yaptığı illerdeki adalet yönetimiyle de dikkat çekiyor. Ramazan Solmaz, savcılık kariyerinde gösterdiği titizlik ve hukuki yaklaşımıyla tanınıyor ve Yargıtay'daki görevinde de Türkiye hukuk sistemine katkı sunması bekleniyor.

RAMAZAN SOLMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ramazan Solmaz, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde doğup büyümüştür, ancak aslen Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş Köyü'nden gelmektedir. Solmaz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptığı süre boyunca geniş bir adli deneyime sahip olmuştur.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Solmaz, 1993 yılında mezun olmuştur. Hukuk alanındaki akademik kariyerine önem veren Solmaz, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında yapmıştır.

RAMAZAN SOLMAZ GÖREV GEÇMİŞİ

Ramazan Solmaz'ın meslek hayatı 1998 yılında Burdur Cumhuriyet Savcısı olarak başlamıştır. Kariyerinde iz bırakan görevleri şu şekilde özetlenebilir:

2001-2003: Batman Beşiri Cumhuriyet Savcılığı

2003-2005: Sivas Kangal Cumhuriyet Savcılığı

2005: Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı

2008-2011: Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı

2011: Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı

Diyarbakır, Antalya ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı

2022 Yaz Kararnamesi: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı

Solmaz, görev yaptığı her ilde adaletin etkin şekilde işlemesini sağlamak ve hukuki süreçleri doğru yönetmek konusunda başarılı bir performans sergilemiştir. HSK tarafından farklı illerdeki kritik başsavcılık görevleriyle görevlendirilmiş olması, kariyerindeki güvenilirliğin ve liyakatin göstergesidir.

RAMAZAN SOLMAZ NEREYE ATANDI?

2025 yılında yapılan son kararnameyle Ramazan Solmaz, Türkiye'nin en üst yargı mercilerinden biri olan Yargıtay'a atanmıştır.