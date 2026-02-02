Haberler

Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Güncelleme:
Ramazan ayı, Müslümanlar için hem manevi arınma hem de ibadetle dolu özel bir dönemdir. Türkiye'de milyonlarca kişi, her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan ayının başlangıcını merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı takvime göre, Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak? Detaylar haberimizde.

Türkiye'de milyonlarca Müslüman, her yıl olduğu gibi 2026 Ramazan ayını da büyük bir merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayımladığı resmi takvime göre, 2026 Ramazan ayı Türkiye'de Şubat ayında başlayacak. Bu tarih, ilk sahurun yapılacağı gece ve ilk orucun tutulacağı günü de belirliyor. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak? Detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Buna göre:

İlk sahur, 18 Şubat 2026 Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak.

İlk oruç, 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.

Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, sabah imsak vaktinden akşam ezanına kadar oruç tutarak kendilerini manevi açıdan arındırır ve ibadetlerine yoğunlaşır.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur:

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır. Sizden bu aya yetişen, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. O, sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiği için, Allah'a tazim etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz." (Bakara, 185)

Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2026 RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Bugünden itibaren 2026 Ramazan ayının başlangıcına hesaplayarak kaç gün kaldığını öğrenmek mümkün. Ramazan 19 Şubat 2026'da başlayacağı için, her gün sayım yaparak oruca hazırlık süreci takip edilebilir.

2026 Ramazan takvimine göre:

Ramazan başlangıcı (1. gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Ramazan arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı (1. gün): 20 Mart 2026 Cuma

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Dolayısıyla, arefe günü 19 Mart Perşembe ve bayram 20 Mart Cuma günü idrak edilecek.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet takvimine göre, 2026 yılında ilk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Bu tarihten itibaren Türkiye genelinde milyonlarca kişi, imsak vaktinde sahurunu tamamlayarak orucuna başlayacak.

İlk sahur ise bir gün önce, 18 Şubat 2026 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. Bu gece, orucun başlangıcı ve Ramazan'a geçişin habercisi olarak manevi bir öneme sahiptir.

KADİR GECESİ VE BAYRAM TARİHİ

2026 Ramazan ayının dikkat çeken önemli günleri:

Kadir Gecesi: 14 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı (1. gün): 20 Mart 2026 Cuma

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ve Müslümanların ibadetlerini yoğunlaştırdığı mübarek bir gecedir.

