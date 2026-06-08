Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’de katıldığı bir etkinlikte anlattığı fıkra sonrasında başlayan tartışmalar, kısa sürede sosyal medyaya ve kamuoyuna yayıldı. Özellikle açılış töreninde yapılan konuşma sırasında aktarılan fıkranın içeriği, farklı kesimlerden tepkilere neden olurken konu yargı sürecine de taşındı. Peki, Rahmi Koç fıkra olayı nedir, hangi fıkrayı anlattı? Rahmi Koç ne dedi, neden soruşturma açıldı? Detaylar...

RAHMİ KOÇ FIKRA OLAYI NEDİR?

Rahmi Koç’un İzmir’de gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında yaptığı konuşma sırasında anlattığı fıkra, olayın başlangıç noktası oldu. Etkinlikte paylaşılan fıkrada “Kürt kadın” ifadesinin yer alması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fıkranın içeriği kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, bazı kullanıcılar anlatımın belirli bir kesimi hedef aldığı ve aşağılayıcı nitelik taşıdığı yönünde eleştirilerde bulundu. Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmadı, siyaset ve kamuoyu gündemine de taşındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından olayı incelemeye aldı ve süreç resmî soruşturma boyutuna ulaştı. Soruşturma, “halkın bir kesimini alenen aşağılama” iddiası kapsamında başlatıldı.

RAHMİ KOÇ NE DEDİ?

Rahmi Koç’un İzmir’deki açılış etkinliğinde anlattığı fıkra, konuşma akışı içinde mizahi bir örnek olarak aktarıldı. Fıkranın içeriğinde geçen ifadeler, sosyal medyada geniş şekilde paylaşılırken özellikle “Kürt kadın” ifadesi üzerinden tartışmalar yoğunlaştı.

Etkinlik sonrası görüntülerin yayılmasıyla birlikte farklı kesimlerden tepkiler gelirken, açıklamaların içeriği kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda olay hızla gündem olurken, konuya ilişkin siyasi değerlendirmeler de yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir.” ifadelerini kullandı.

RAHMİ KOÇ'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Rahmi Koç hakkında soruşturma açılmasının nedeni, İzmir’deki etkinlikte anlattığı fıkranın kamuoyunda oluşturduğu tepkiler ve içerikte yer alan ifadeler oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, bazı kesimler fıkranın belirli bir toplumsal grubu hedef aldığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Bu gelişmeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturmanın “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürece ilişkin yaptığı açıklamada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu. Böylece olay yalnızca sosyal medya tartışması olmaktan çıkarak yargı sürecine taşınmış oldu.

Soruşturmanın kapsamı ve ilerleyişi kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, resmi makamların açıklamaları sürecin seyrini belirleyen temel unsur olmaya devam ediyor.