Rafael Leao Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rafael Leao ile Fenerbahçe'nin adı sık sık anılmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve spor kamuoyunda gündem olan transfer söylentilerinin ardından gözler kulüpten gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Rafael Leao'nun Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağına ilişkin son gelişmeler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ? İŞTE TRANSFER İDDİALARINDA SON DURUM

Fenerbahçe'nin transfer döneminde dünya futbolunun önemli isimlerinden Rafael Leao ile ilgilendiği yönündeki iddialar gündeme damga vurdu. Sarı-lacivertli kulübün Milan forması giyen Portekizli yıldız için önemli bir teklif hazırladığı öne sürülürken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferi için İtalya'da temaslarını sürdürdüğü iddia edilirken, İtalyan basınında yer alan haberler de transfer söylentilerini güçlendirdi. Henüz kulüplerden resmi bir açıklama gelmezken, transfer süreci yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN RAFAEL LEAO HAMLESİ

İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerini yürütmek üzere İtalya'da temaslarda bulunduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

MILAN'A YAPILAN TEKLİF İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Milan'a Rafael Leao için 5 milyon Euro kiralama bedeli, 35 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak söz konusu teklif hakkında iki kulüp tarafından da resmi doğrulama yapılmış değil.

LEAO İLE PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI

Transfer haberlerinde Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızla 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Bununla birlikte bu bilgi de resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

GALATASARAY İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Transfer sürecinde Galatasaray'ın da Rafael Leao ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak haberlerde, Milan'ın bonservis beklentisi ve oyuncunun maaş talepleri nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin bu transferi sonuçlandırmasının zor olduğu öne sürüldü.

RAFAEL LEAO'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Portekizli yıldız, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle Avrupa'nın dikkat çeken kanat oyuncuları arasında gösterilen Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 50 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

TRANSFERDE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Rafael Leao'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberler gündemde geniş yer bulsa da şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de Milan cephesinden transferi doğrulayan resmi bir açıklama yapıldı. Önümüzdeki günlerde kulüplerden gelecek açıklamalar ve transfer görüşmelerindeki gelişmeler, bu iddiaların netlik kazanmasını sağlayacak.