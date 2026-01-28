Rafa Silva ve Arda Güler Benfica Real Madrid maçında oynayacak mı, Rafa Silva ve Arda Güler Benfica Real Madrid maçında ilk 11'de mi yedek mi?

Benfica– Real Madrid mücadelesi öncesinde gözler iki yıldız isme çevrilmiş durumda. Taraftarlar, Rafa Silva ile Arda Güler'in bu önemli karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini, sahaya ilk 11'de mi çıkacaklarını yoksa yedek kulübesinde mi başlayacaklarını öğrenmek istiyor. Teknik heyetlerin bu iki oyuncu için vereceği karar büyük merak konusu.

BENFICA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı Benfica ile Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Benfica–Real Madrid karşılaşması, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA REAL MADRID MAÇI TABİİ SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma, tabii Spor'un yayınladığı platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Yayın; Turkcell TV+ 75. kanal, Türksat uydu yayını ve internet platformları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

BENFICA REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Benfica ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

BENFICA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

BENFICA REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yer alan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Benfica taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

RAFA SILVA VE ARDA GÜLER BENFICA REAL MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Karşılaşma öncesinde gözler Benfica'nın yıldızı Rafa Silva ile Real Madrid'in genç yeteneği Arda Gülere çevrilmiş durumda. Her iki futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceği ve ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu.

BENFICA REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Benfica–Real Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Teknik direktörlerin maç saatine yakın kadroları netleştirmesi bekleniyor.