Quick Sigorta ne zaman işlem görecek? Quick Sigorta halka arz kaç lot verdi?

Quick Sigorta A.Ş.'nin halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arz kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet payın dağıtımı tamamlanırken, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen tahsisatın detayları da belli oldu. Öte yandan yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında Quick Sigorta ne zaman işlem görecek ve Quick Sigorta halka arz kaç lot verdi soruları yer alıyor. İşte kamuoyuna açıklanan halka arz sonuçlarına ilişkin tüm ayrıntılar…

QUICK SİGORTA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Quick Sigorta A.Ş., 6 Ağustos 2026 tarihinde "QUICK" işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, hisseleri belirtilen tarihten itibaren Borsa İstanbul'da QUICK koduyla takip edebilecek.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda söz konusu halka arz, sigorta sektöründe yaklaşık 12 yıl, hayat dışı sigorta sektöründe ise yaklaşık 19 yıl sonra gerçekleştirilen ilk halka arz olma özelliğini taşıyor.

QUICK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Quick Sigorta halka arzı kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet payın dağıtımı gerçekleştirildi.

Halka arz sonuçlarına göre;

582 bin 468 yurt içi bireysel yatırımcı

39 yurt içi kurumsal yatırımcı

olmak üzere toplam 582 bin 507 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Bireysel yatırımcı grubunda katılımcı başına yaklaşık 50 lot dağıtımı gerçekleşti. Dağıtılan payların parasal karşılığının ise yaklaşık 3 bin 830 TL olduğu açıklandı.

Kamuoyuyla paylaşılan halka arz sonuçlarına göre dağıtım süreci tamamlanırken, yatırımcılar 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren QUICK işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirebilecek.