PSV - Club Brugge maçı hangi kanalda, PSV Club Brugge nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Psv, iç saha avantajını kullanarak Club Brugge karşısında 3 puan hedefliyor. Club Brugge ise zorlu Eindhoven deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte PSV Club Brugge maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

PSV CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV Club Brugge maçı, tabii Spor 5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 5 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 5'in yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

PSV CLUB BRUGGE NEREDEN CANLI İZLENİR?

PSV Club Brugge maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 5 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

PSV CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

PSV Club Brugge maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

PSV CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

PSV Club Brugge maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 5 üzerinden canlı takip edebilecek.

PSV CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSV ile Club Brugge arasındaki karşılaşma, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi PSV, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

TRESOLDI GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Club Brugge'un genç golcüsü Nicolò Tresoldi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 4 gol atarak gol krallığı yarışında zirvedeki isimler arasında yer alıyor. 22 yaşındaki golcü, PSV karşısında da Belçika ekibinin en önemli kozu olacak.