PSG Lyon maçı hangi kanalda, PSG Lyon nereden CANLI izlenir?

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Psg – Lyon maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Ligue 1’in yayıncısı beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte PSG – Lyon maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

PSG LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Lyon arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın şu an için beIN Sports’un televizyon kanallarında yayınlanmayacağı görülüyor.

PSG LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN CONNECT ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin beIN CONNECT aboneliğine sahip olması gerekiyor.

PSG LYON MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, beIN CONNECT’in resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. Platformun Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise beIN CONNECT uygulaması aracılığıyla yayına erişmek mümkün.

PSG LYON MAÇI HANGİ GÜN?

PSG ile Lyon, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Fransa Ligue 1 programında yer alıyor.

PSG LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da, Fransa yerel saatiyle ise 20.30’da başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçilmesiyle birlikte Türkiye ile Fransa arasındaki saat farkı iki saate çıktı. Maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

PSG LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Paris’te bulunan ve PSG’nin iç saha maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi PSG, taraftarı önünde Lyon karşısında üç puan hedefliyor.

FRANSA’NIN İKİ KÖKLÜ KULÜBÜ KARŞI KARŞIYA

PSG, son yıllarda Fransa liginin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor ve 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Lyon ise 2002-2008 yılları arasında üst üste yedi kez Fransa şampiyonu olarak ülke futbol tarihine geçen bir kulüp. Lyon, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe’ye elenerek Avrupa Ligi’ne aktarılmıştı.

AYNI AKŞAM DEV DERBİ DE VAR

Bu akşam futbolseverleri yoğun bir program bekliyor. PSG – Lyon maçından önce saat 21.30’da Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu nedenle iki dev maçın bir bölümü aynı saatlere denk gelecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN CONNECT üzerinden izlenmesi öneriliyor.