PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI 2026 (İSİM LİSTESİ) MEB proje okulu atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sürecinde gözler sonuç ekranına çevrildi. Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler ve yöneticiler, sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Peki, MEB proje okulu atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI 2026

Proje okulları atama sonuçları sorgulama ekranı, öğretmenler ve yöneticiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında sonuçların bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre 2026 yılı proje okulları atama sonuçları, 16 Haziran itibarıyla adayların erişimine sunulacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğretmen ve yönetici adaylarının tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri de netlik kazanmış olacak.

Özel program ve proje uygulayan okullarda görev almak isteyen adaylar açısından kritik öneme sahip olan süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurular ve takvim güncellemeleri yakından takip ediliyor.

MEB PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Proje okulları atama takviminde yer alan bilgilere göre sonuçların bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte adaylar yerleştirme bilgilerine resmi sorgulama ekranları üzerinden ulaşabilecek.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 proje okulları atama sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi kanalları üzerinden ulaşabilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların kullanabileceği platformlar şunlardır:

MEB resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr

Personel Genel Müdürlüğü duyuruları bölümü

Elektronik başvuru ve sorgulama ekranı

Adaylar, ilgili sistem üzerinden T.C. kimlik numarası bilgileriyle sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.