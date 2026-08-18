İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Balcı oldu. 18 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı atandı. Peki, Prof. Dr. Mustafa Balcı kimdir? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Balcı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

PROF. DR. MUSTAFA BALCI KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Balcı, akademik eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladı. 1986-1990 yılları arasındaki lisans eğitiminin ardından yüksek lisans çalışmalarını Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı alanında gerçekleştirdi.

1994-1996 yılları arasında tamamladığı yüksek lisans tezinin başlığı “Ötken Künler Romanında Sıfatlar” oldu.

Balcı, doktora eğitimini ise 1997-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yaptı. Doktora çalışmasını “Osman Türkay'ın Şiirlerinde Dil ve Üslup” başlığıyla tamamladı. Bu eğitim bilgileri İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde de yer alıyor.

PROF. DR. MUSTAFA BALCI’NIN AKADEMİK KARİYERİ

Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın akademik kariyeri 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent olarak başladı. Balcı, 2009-2012 yılları arasında bu görevini sürdürürken 2009-2010 döneminde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttü.

2011-2016 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi alanında doçent olarak görev yapan Balcı, burada 2012-2014 yılları arasında Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. 2016 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nde yeniden bölüm başkanı olarak görev yaptı.

Akademik kariyerinin sonraki döneminde 2016-2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doçent olarak görev yapan Balcı, 2016-2017 döneminde bölüm başkanlığı görevini de üstlendi.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde profesör olan Balcı, bu görevini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi’nin akademik veri sisteminde de Balcı’nın 2018’den itibaren profesör olarak görev yaptığı belirtiliyor.

PROF. DR. MUSTAFA BALCI’NIN İDARİ GÖREVLERİ

Prof. Dr. Mustafa Balcı, akademik çalışmalarının yanı sıra farklı idari görevlerde de bulundu. 2019-2024 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde anabilim/bilim dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü görevlerini yürüttü.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilerde de Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğünü yürüttüğü belirtiliyor.

Balcı, 2024 yılından itibaren ise genel sekreter olarak görev yapıyor. Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan yönetimsel görev bilgilerinde de 2024 yılından itibaren genel sekreterlik görevi bulunuyor.

PROF. DR. MUSTAFA BALCI’NIN ÇALIŞMA ALANLARI

Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın akademik çalışmalarının temelinde Türk dili ve edebiyatı bulunuyor. Çalışmaları özellikle Türk dili, edebiyat, şiir, dil ve üslup alanlarında yoğunlaşıyor.

İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde Balcı’nın araştırma alanları sosyal ve beşeri bilimler, dil ve edebiyat, Türk dili ve edebiyatı ile Yeni Türk Dili başlıkları altında yer alıyor.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ DÖNEM

18 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Prof. Dr. Mustafa Balcı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Böylece Balcı’nın akademik kariyerinde yeni bir idari görev dönemi başladı.

MUSTAFA BALCI KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın doğum tarihi ve yaşı, verilen bilgiler arasında yer almıyor. Bu nedenle Mustafa Balcı’nın kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

MUSTAFA BALCI NERELİ?

Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın nereli olduğuna ilişkin bilgi, verilen bilgiler arasında bulunmuyor. Bu nedenle doğum yeri veya memleketine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmamaktadır.