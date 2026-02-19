Prens Andrew gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Eski Prens Andrew kimdir, Epstein bağlantısı nedir?

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde uzun süredir gündemi meşgul eden bir dönüm noktası yaşanıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu, Kral III. Charles'ın kardeşi ve eski York Dükü olarak tanınan Prens Andrew, gerçek adıyla Andrew Mountbatten-Windsor,gözaltına alındı. Peki, Prens Andrew neden gözaltına alındı? Eski Prens Andrew kimdir,Epstein bağlantısı nedir? Detaylar...

PRENS ANDREW NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İngiltere Kraliyet Ailesi, uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde olan bir dönüm noktasına sahne oluyor. Eski Prens Andrew, gerçek adıyla Andrew Mountbatten-Windsor, "kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alındı. Bu gelişme, İngiltere'de monarşi ve kamu görevlerinin sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Andrew, uzun yıllar boyunca cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı nedeniyle kamuoyunun baskısı altında kaldı. 2019'da BBC Newsnight'a verdiği röportajda iddiaları reddetmesine rağmen kamuoyu ikna edilemedi. Daha önce "Prens" unvanını kaybeden Andrew'dan, Windsor'daki Kraliyet Köşkü'nü boşaltması da istenmişti.

Gözaltı kararı, özellikle 2025 yılında Virginia Giuffre'nin ölümünün ardından yayımlanacak anı kitabı öncesinde gelmesiyle dikkat çekiyor. Kraliyet çevreleri, bu zamanlamayı "tesadüf değil" olarak değerlendiriyor.

PRENS ANDREW EPSTEIN BAĞLANTISI NEDİR?

Prens Andrew'un adı, 2015 yılında Jeffrey Epstein'in suç ağıyla ilgili belgelerde ilk kez geçmeye başladı. Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, 2000'li yılların başında henüz 18 yaşına girmeden önce Andrew tarafından üç kez cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Andrew, 2019'da iddiaları reddetse de 2022'de mahkeme dışında bir uzlaşma sağlandı. Bu anlaşma kapsamında Prens, suç kabulünde bulunmadan Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Uzlaşmanın ardından Andrew tüm askeri görevlerinden alındı ve kraliyet protokolünden tamamen çekildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı milyonlarca yeni belgede, Andrew ile Epstein arasındaki yazışmalar dikkat çekiyor. Ağustos 2010 tarihli e-postalarda Epstein, Andrew'a "26 yaşında, güzel, Rus" bir kadınla tanıştırma teklifinde bulunuyor. Buckingham Sarayı'ndaki bazı etkinliklerde "çok fazla mahremiyetin olduğu" notları da yazışmalarda yer alıyor.

Bu belgeler, Andrew'un Epstein ile ilişkisini ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle bağlantılı tartışmaları tekrar gündeme taşıdı.

ESKİ PRENS ANDREW KİMDİR?

Andrew Mountbatten-Windsor, 1960 yılında Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Eğitimini Gordonstoun Okulu'nda tamamladıktan sonra Kraliyet Donanması'na katıldı ve 22 yıl boyunca görev yaptı. 1982 Falkland Savaşı sırasında helikopter pilotu olarak aktif görev aldı.

Askeri kariyerinin ardından 2001-2011 yılları arasında Birleşik Krallık'ın "ticaret ve yatırım özel temsilcisi" olarak görev yaptı. Bu dönemde iş çevreleriyle kurduğu ilişkiler ve Epstein'le olan dostluğu nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Medya bazı dönemlerde kendisine "Airmiles Andy" lakabını taktı.

Prens Andrew, 1986 yılında Sarah Ferguson ile evlendi ve "York Dükü" unvanını aldı. Çiftin iki kızı oldu: Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie. 1996'da boşansalar da Royal Lodge'daki konutlarında birlikte yaşamayı sürdürdüler.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü öncesinde Andrew, kamu görevlerinden tamamen çekilmese de sessiz bir hayat sürdürdü. 2022'den itibaren Kral III. Charles döneminde kamuya dönüşü tamamen sona erdi.

Andrew'un gelir kaynakları uzun süredir tartışmalıydı. 2019'da kraliyet ödenekleri kesildi ve Kral Charles'ın mali desteği de geçtiğimiz yıl sonlandırıldı. 2007'de Sunninghill Park malikanesini Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in damadına piyasa değerinin üzerinde satması ve Çin ile Körfez ülkeleriyle yaptığı özel anlaşmalar da etik eleştiriler aldı.

Bugün Prens Andrew, taht sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor. Ancak itibarı zedelendiği için kraliyet protokolünde herhangi bir görev üstlenmiyor.