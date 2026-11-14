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Portekiz Danimarka CANLI İZLE (A HABER) Portekiz Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Portekiz Danimarka CANLI İZLE (A HABER) Portekiz Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Portekiz ile Danimarka arasındaki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Mücadelenin ne zaman başlayacağı ve nereden takip edilebileceği merak konusu oldu. Peki, Portekiz Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Portekiz Danimarka canlı izle! A haber canlı, donmadan izle!

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Danimarka karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup'un 5. hafta mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Portekiz-Danimarka maçının yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Portekiz Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Portekiz Danimarka canlı izle! A Haber canlı izle! Detaylar...

PORTEKİZ DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Danimarka maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

PORTEKİZ DANİMARKA CANLI İZLE!

Portekiz-Danimarka karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyenler, A Haber'in resmî canlı yayın sayfasını kullanabilir. Televizyon yayınına erişemeyen futbolseverler, kanalın internet sitesindeki canlı yayın ekranından A Haber yayınını takip edebilir.

A HABER FREKANS BİLGİLERİ 2026

Portekiz-Danimarka maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için A Haber'in Türksat 4A frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

A HABER FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

A Haber kanalını televizyonunda bulamayan izleyiciler, uydu alıcısı üzerinden manuel kanal araması yapabilir. Bunun için televizyonun veya uydu alıcısının kurulum menüsüne girilerek manuel arama seçeneği açılmalı. Ardından Türksat 4A uydusu seçilmeli ve yukarıdaki frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgileri ilgili alanlara girilmeli. Arama işlemi tamamlandıktan sonra A Haber kanal listesine eklenebilir.

PORTEKİZ DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında oynanacak Portekiz-Danimarka karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

PORTEKİZ DANİMARKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Portekiz ile Danimarka arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estádio Municipal de Braga'da oynanacak. Yaklaşık 30 bin seyirci kapasitesine sahip stat, mücadeleye ev sahipliği yapacak.

PORTEKİZ VE DANİMARKA'NIN GRUPTAKİ PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, oynadığı ilk dört karşılaşmayı kazanarak 12 puan topladı ve liderliğini sürdürüyor. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, sahasında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedeflerken Danimarka deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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