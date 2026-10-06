Polislik alımı ne zaman, 2026 KPSS puanı ile polislik alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

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Kpss puanıyla polis olmak isteyen lisans ve ön lisans mezunu adaylar için alım takvimi büyük önem taşıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar, "POMEM ve PAEM alım ilanı ne zaman çıkacak, kaç polis alınacak, başvuru için hangi KPSS puan türü ve taban puanı gerekiyor?" sorularına yanıt arıyor. 2026 polislik alımının tarihi, başvuru şartları ve süreç hakkındaki ayrıntılar haberimizde.

POLİSLİK ALIMI NE ZAMAN, 2026 KPSS PUANI İLE POLİSLİK ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olmasıyla birlikte emniyet teşkilatında görev almak isteyen adayların gözü polislik alım ilanlarına çevrildi. Polis olmayı hedefleyen lisans ve ön lisans mezunu adaylar, yeni alım ilanının ne zaman yayımlanacağını ve hangi şartların aranacağını araştırıyor.

POLİSLİK ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Polislik alımları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Lisans mezunları için Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), ön lisans ve lisans mezunları için ise Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) üzerinden alım yapılıyor. Bu alımlarda KPSS puanı başvuru şartları arasında yer alıyor.

2026 POLİSLİK ALIM İLANI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 KPSS puanlarıyla yapılacak polislik alımlarına ilişkin henüz bir ilan tarihi açıklamadı. Alım ilanları genellikle Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İlanın yayımlanma tarihi ve kontenjan bilgileri, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.

POLİSLİK İÇİN KAÇ KPSS PUANI GEREKİYOR?

Polislik başvurularında aranan asgari KPSS puanı ve puan türü, her ilanda ayrıca belirtiliyor. Bu nedenle adayların başvuru öncesinde ilanda yer alan puan şartını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. KPSS puanı, sürecin yalnızca ilk aşaması. Adaylar ayrıca fiziki yeterlilik sınavı, mülakat, sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturması gibi aşamalardan da geçiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polislik başvurularında KPSS puanının yanı sıra yaş sınırı, boy ve kilo şartları, sağlık şartları ve eğitim durumu gibi kriterler aranıyor. Bu şartlar her ilanda ayrıca açıklanıyor ve yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor.

ADAYLAR NELERİ TAKİP ETMELİ?

Polislik alımına başvurmak isteyen adayların Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesini ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurularını düzenli olarak takip etmesi öneriliyor. Başvuruların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapıldığı unutulmamalı.