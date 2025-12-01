Haberler

Polat Şaroğlu kimdir? Polat Şaroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemin en dikkat çekici çıkışlarından birine imza atan Polat Şaroğlu, hem siyasi duruşu hem de CHP içindeki güçlü desteğiyle gündemin merkezine oturdu. Peki, Polat Şaroğlu kimdir? Polat Şaroğlu kaç yaşında, nereli? Polat Şaroğlu ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son yıllarda öne çıkan isimlerden biri olan Polat Şaroğlu, hem sivil toplum geçmişi hem de siyasetteki istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken bir figür hâline gelmiştir. 2025'te CHP'nin Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alarak örgütsel desteğini açık şekilde ortaya koyan Polat Şaroğlu kimdir? Polat Şaroğlu kaç yaşında, nereli?Polat Şaroğlu ne iş yapıyor? Detaylar...

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR?

Polat Şaroğlu, 1969 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini yine Tunceli'de tamamlayarak doğduğu topraklarla güçlü bağını sürdürmüştür. Eğitim hayatında Ankara'ya uzanan bir rota izleyen Şaroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından ticaret alanında faaliyet göstermeye başlayan Şaroğlu, yalnızca iş yaşamıyla değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarındaki aktif görevleriyle de tanınmaktadır. Çeşitli STK'larda yöneticilik yapması, onun toplumsal meselelerle doğrudan ilişki kurmasına, geniş bir çevre edinmesine ve kamu yönetimi alanındaki birikimini sosyal yapılarla buluşturmasına imkân tanımıştır.

Siyasi alana daha görünür biçimde adım atması ise Cumhuriyet Halk Partisi ile olmuştur. 27. Dönemde CHP Tunceli milletvekili adayı olarak gösterilen Şaroğlu, böylece hem bölgesinde hem de partinin genel politik örgüsü içinde tanınırlığını artırmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Polat Şaroğlu, uzun yıllara dayanan çalışmalarının yanında, toplumsal meselelerde duyarlılığı ve parti örgütlerinde aktif rol almasıyla bilinmektedir.

POLAT ŞAROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Polat Şaroğlu, 1969 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

POLAT ŞAROĞLU NERELİ?

Polat Şaroğlu aslen Tunceli'nin Hozat ilçesindendir. Tunceli'de doğup büyümesi, onun siyasal hattının ve toplumsal duyarlılıklarının şekillenmesinde belirgin bir rol oynamıştır.

POLAT ŞAROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Polat Şaroğlu'nun mesleki ve toplumsal çalışmaları birkaç temel alanda toplanmaktadır:

Üniversite sonrası iş yaşamına ticaretle başlayan Şaroğlu, uzun yıllardır çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte ve iş dünyasıyla bağını sürdürmektedir.

Şaroğlu'nun kariyerinin önemli bir kısmını STK faaliyetleri oluşturmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev alması, toplumla doğrudan ilişki kurduğu güçlü bir hat oluşturmuştur.

2018 genel seçimlerinde 27. dönem CHP Tunceli milletvekili adayı olarak siyasi kariyerinde önemli bir adım atmıştır

title
