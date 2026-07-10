Pogon Szczecin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Pogon Szczecin takım değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?

Pogon Szczecin, son dönemde oynadığı maçlar ve Avrupa kupalarındaki performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu nedenle "Pogon Szczecin hangi ülkenin takımı?" ve "Pogon Szczecin hangi ligde oynuyor?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'in ligi, kulüp yapısı ve öne çıkan özellikleri hakkında merak edilen bilgiler.

POGON SZCZECIN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

"Pogon Szczecin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar?" soruları, Avrupa futbolunu takip eden taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Polonya'nın köklü kulüplerinden biri olan Pogon Szczecin, hem lig performansı hem de kadro kalitesiyle dikkat çekiyor. Peki Pogon Szczecin hangi ülkenin takımı, hangi ligde mücadele ediyor ve Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri kaç milyon euro? İşte merak edilenler.

POGON SZCZECIN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Pogon Szczecin, Polonya'nın kuzeybatısında yer alan Szczecin kentini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. 1948 yılında kurulan kulüp, Polonya futbolunun istikrarlı ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. İç saha maçlarını yaklaşık 21 bin seyirci kapasiteli Florian Krygier Stadyumu'nda oynayan mavi-lacivert-kırmızılı ekip, güçlü taraftar desteğiyle tanınıyor.

POGON SZCZECIN HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Pogon Szczecin, Polonya futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Ekstraklasa'da mücadele ediyor. Son yıllarda ligi üst sıralarda tamamlayan kulüp, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezonlarını sürdürüyor. Düzenli olarak zirve yarışında yer alan Pogon Szczecin, Polonya'nın güçlü ekipleri arasında kabul ediliyor.

POGON SZCZECIN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Pogon Szczecin'in güncel kadro değeri yaklaşık 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Kulübün piyasa değeri transfer dönemleri, oyuncu performansları ve kadro değişikliklerine bağlı olarak dönemsel şekilde güncellenebiliyor.

TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre Pogon Szczecin, Polonya Ekstraklasa'nın piyasa değeri en yüksek kulüpleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 18milyon euroluk kadro değeriyle dikkat çeken ekip, genç ve gelişime açık oyuncuların yanı sıra deneyimli isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

POGON SZCZECIN'İN BAŞARILARI

Pogon Szczecin, Polonya futbolunda uzun yıllardır üst düzey rekabetin içinde yer alıyor. Kulüp, birçok kez Ekstraklasa'yı üst sıralarda tamamlarken Polonya Kupası ve Polonya Süper Kupası organizasyonlarında da finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Son yıllarda Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren ekip, istikrarlı performansıyla öne çıkıyor.

AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN POLONYA TEMSİLCİSİ

Güçlü altyapısı ve düzenli kadro planlamasıyla dikkat çeken Pogon Szczecin, Polonya futbolunun yükselen kulüpleri arasında gösteriliyor. Avrupa kupalarında da boy gösteren ekip, her sezon hem ligde hem de uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.