Pluribus dizisinde hangi Türkçe şarkılar çalıyor? Pluribus dizisinde Türkçe şarkıyı kim söylüyor?
Güncelleme:
Vince Gilligan imzalı yeni bilim kurgu dizisi Pluribus, Apple TV+'ta yayın hayatına başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Dizinin hem tematik derinliği hem de sürpriz müzik seçimleri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle ikinci bölümde duyulan Türkçe şarkı, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Pluribus dizisinde hangi Türkçe şarkılar çalıyor? Pluribus dizisinde Türkçe şarkıyı kim söylüyor?

Apple TV+'ın 7 Kasım 2025'te yayımlanan yeni bilim kurgu yapımı Pluribus, sadece hikâyesiyle değil, soundtrack seçimiyle de dünya çapında konuşuluyor. Breaking Bad ve Better Call Saul gibi kült dizilerle gönüllere taht kuran Vince?Gilligan'ın imzasını taşıyan bu projede, farklı kültürlerin seslerini bir araya getiren müzik tercihleri dikkat çekiyor. Özellikle Türk müziğinin yapımda yer alması izleyiciler arasında büyük ilgi gördü. Peki, Pluribus dizisinde hangi Türkçe şarkılar çalıyor? Pluribus dizisinde Türkçe şarkıyı kim söylüyor? Detaylar haberimizde...

PLURIBUS DİZİSİNDE HANGİ TÜRKÇE ŞARKILAR ÇALIYOR?

Pluribus'un soundtrack'inde şimdiye kadar duyulan parçalar arasında hem uluslararası tanınmış eserler hem de yerel enstrümanlarla harmanlanmış cover'lar yer alıyor. Örneğin:

Murat?Evgin – "Nobody Told Me" (Türkçe Cover) – Dizinin 2. bölümünün sonunda çalan bu parça, John Lennon'ın klasik şarkısının Türkçe uyarlaması olarak dinleyicilerle buluştu.

Dizide başka bölümlerde de farklı kültürlere ait yorumlar ve eserler yer alıyor; bu da yapımın global müzik vizyonunun güçlü bir göstergesi.

Soundtrack'in genelinde Dave?Porter'ın orijinal tema müziği yanında seçkin şarkılar kullanılıyor. Bu müzikler, dizinin atmosferini güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor.

PLURIBUS DİZİSİNDE TÜRKÇE ŞARKIYI KİM SÖYLÜYOR?

Pluribus'un en çok konuşulan anlarından biri, 2. bölüm finalinde çalan Türkçe cover oldu. Bu versiyon, John Lennon'ın "Nobody Told Me" adlı klasik parçasının Türkçe sözlerle yeniden yorumlanmış haliydi.

Bu özel performansı seslendiren ve düzenleyen kişi, tanınmış Türk müzisyen Murat?Evgin. Evgin, söz konusu parçayı "Bugünleri de mi Görecektik?" adıyla Türkçeleştirip modern bir aranjmanla dizide yer almasını sağladı.

Murat?Evgin'in dizi projesine katılım süreci, müzik süpervizörü Thomas?Golubic ile yaptığı çevrim içi görüşmeyle başladı. Golubic, Pluribus için farklı dillerde cover versiyonlar aradıklarını belirtti ve Evgin'e bir şarkı listesi sundu. Evgin, listeden John Lennon'ın parçasını seçti ve Türkiye'ye özgü enstrümanlarla zenginleştirilmiş bir düzenleme ortaya koydu.

Evgin'in yorumu hem müzik süpervizörü Golubic hem de yapımcı Vince?Gilligan tarafından onaylanarak dizide kullanılmaya layık görüldü. Bu versiyon, dünya çapında dijital müzik platformlarında yayımlandı ve dizinin soundtrack albümüne dahil edildi.

