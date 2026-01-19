Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş, son dönemde yaşanan gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmasının ardından yaşananlar, Erbaş'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Peki, Pınar Erbaş işten çıkarıldı mı? Show TV, Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ı neden işten çıkardı? Detaylar haberimizde.

PINAR ERBAŞ İŞTEN ÇIKARILDI MI?

Boşandığı eski eşiyle ilgili yaşanan hukuki süreçler, medya sektöründe de yankı buldu. Pınar Erbaş, izne ayrıldıktan sonra Show TV'den işine son verildiğini öğrendiğini kamuoyuyla paylaştı.

Erbaş'ın açıklamaları, sadece işten çıkarılma sürecini değil aynı zamanda mesleki ilkeler ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularına dair dikkat çekici bir perspektif sunuyor. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık… Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, "eski eş" olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

SHOW TV, PINAR ERBAŞ'I NEDEN İŞTEN ÇIKARDI?

Pınar Erbaş'ın işten çıkarılma süreci, Show TV yönetimi tarafından açıklanan resmi gerekçelerle birlikte medyada geniş yankı buldu. Erbaş, açıklamasında görevine son verilme nedenini net bir şekilde ortaya koydu:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, "eski eş ile ilgili haberleri" sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi."

Bu süreç, sadece bireysel bir işten çıkarılma örneği olmanın ötesinde, medya sektöründe kadın-erkek eşitsizliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Pınar Erbaş, kadın olmanın işine son verilmesinde etkili bir faktör olduğunu düşündüğünü dile getirdi:

"Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum."

PINAR ERBAŞ'TAN KARIYERİNE VE MÜCADELESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Pınar Erbaş, kariyerini 15 yıldır stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik basamaklarından geçerek inşa ettiğini belirtti. Tüm bu süreç boyunca mesleki etik ve ilkelere bağlı kaldığını vurgulayan Erbaş, şunları paylaştı:

"Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım."