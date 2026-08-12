Astronomi meraklılarının her yıl gökyüzünde büyük bir ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında da belirli bir tarih aralığında gözlemlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Detaylar haberimizde.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmurunun en yoğun şekilde izlenebileceği dönem, 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasındaki saatler olacak. Gözlem yapmak isteyenler için uygun zaman aralığı 23.00’ten başlayarak 13 Ağustos sabahına kadar uzanıyor.

Meteor hareketliliğinin zirveye ulaşmasının ise sabaha karşı 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu saatlerde gökyüzünde peş peşe çok sayıda meteorun görülme ihtimali artacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru 2026 yılında Türkiye’den de görülebilecek. Kuzey Yarımküre genelinden gözlemlenebilen meteor yağmuru, hava koşullarının uygun olması halinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden takip edilebilecek.

İstanbul, Van, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında meteor geçişlerinin izlenmesi mümkün olacak. Şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün açık şekilde görülebildiği yüksek bölgelerde saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor gözlemleme şansı bulunacak.

2026'DA AY IŞIĞININ ETKİSİ AZALACAK

Önceki yıllarda Ay’dan gelen yoğun ışık, özellikle daha sönük meteorların fark edilmesini zorlaştırabiliyordu. 2026 Perseid meteor yağmurunda ise 12 Ağustos gecesinin Yeniay dönemine denk gelmesi gözlem koşullarını farklılaştıracak.

Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması sayesinde daha karanlık bir gökyüzü oluşacak. Bu durum, normal şartlarda fark edilmesi daha güç olan zayıf meteorların da görülmesini kolaylaştırabilecek.

Perseid meteor yağmurunun 2026 yılındaki en yoğun dönemi 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece yaşanacak. Özellikle 23.00’ten sonra başlayacak gözlemlerde, sabaha karşı 02.00-05.00 saatleri arasında gökyüzündeki hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.