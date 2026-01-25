Penguen olayı nedir, Nihilist penguen hikayesi nedir?

Son günlerde sosyal ağlarda adeta dalga dalga yayılan bir penguen videosu, kısa sürede küresel çapta dikkat çeken bir internet akımına dönüştü. Görüntünün kaynağı ise usta yönetmen Werner Herzog'un 2007 yılında Antarktika'da çektiği Encounters at the End of the World adlı belgeselinde yer alan dikkat çekici bir sahne.

PENGUEN OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada son günlerde paylaşımdan paylaşıma dolaşan bir penguen videosu, kısa sürede dünya çapında dikkat çeken bir fenomene dönüştü. Görüntülerin kaynağı ise usta yönetmen Werner Herzog'un 2007 yılında çektiği Encounters at the End of the World adlı belgeselde yer alan çarpıcı bir sahne.

Videoda, Adélie penguenlerinden oluşan bir grup beslenmek üzere okyanusa yönelirken, tek bir penguen sürüden ayrılarak tam tersi istikamete ilerliyor. Diğerlerinin aksine denize değil, yiyecek ve yaşam şansı bulunmayan iç bölgelere ve dağlık alanlara doğru yürüyen penguen, izleyenlerin dikkatini çekiyor.

SAHNEYE MÜZİK EKLENDİ, VİDEO YENİDEN DOĞDU

Yıllar önce çekilmiş bu sahne, sosyal medyada Tame Impala'nın Let It Happen parçası ve Radiohead'in melankolik tınıları eşliğinde yeniden paylaşıldı. Görüntü ile müziğin yarattığı atmosfer, videonun kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmasını sağladı. Kullanıcılar, sahneyi yalnızca bir doğa görüntüsü olarak değil, duygusal ve düşünsel bir anlatı olarak değerlendirdi.

BİR BELGESELDEN VAROLUŞSAL METAFORA

Belgeselde Werner Herzog, bu pengueni "yolunu kaybetmiş" bir örnek olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu tür bir yönelme, hayatta kalma ihtimali olmayan bir rota anlamına geliyor. Ancak sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntü, yıllar sonra bambaşka anlamlarla yorumlanmaya başladı.

Kullanıcılar, penguenin yalnız yürüyüşünü tükenmişlik, hayattan kopuş, içsel sorgulama ve her şeyi geride bırakma arzusu gibi duyguların simgesi olarak gördü. Bu yorumların ardından video, sosyal medyada "Nihilist Penguen" adıyla anılmaya başladı.

"BUT WHY?" SORUSU NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Videonun altına sıkça eklenen "but why?" ifadesi, sahnenin yarattığı duyguyu iki kelimeyle özetliyor. Sürüden kopup bilinmezliğe yürüyen penguen, pek çok kişi için yalnızca bir hayvan değil; neden çalıştığını, nereye gittiğini ve neden devam ettiğini sorgulayan modern insanın yansıması hâline geliyor. Bu ifade, sosyal medyada tükenmişlik ve kopuş hissinin ortak bir sembolü olarak paylaşılıyor.

VİRAL AKIM BEYAZ SARAY'A KADAR UZANDI

"Nihilist Penguen" akımı büyüdükçe siyasi göndermeler de kaçınılmaz oldu. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir penguenle birlikte yürüdüğü yapay zekâ üretimi bir video paylaşıldı. Görüntüde penguenin ABD bayrağı taşıdığı, arka planda ise buzullarla kaplı bir manzaranın yer aldığı görüldü.

Paylaşım, Trump'ın Grönland hakkındaki geçmiş açıklamalarına gönderme olarak yorumlandı ve kısa sürede gündem oldu.

COĞRAFYA DETAYI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Ancak video, kısa sürede eleştiri ve alay konusu hâline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, penguenlerin yalnızca Güney Yarımküre'de yaşadığına dikkat çekerek Grönland'da penguen bulunmadığını hatırlattı. Özellikle Danimarkalı kullanıcılar, "Trump, Grönland'a penguenler kadar ait" yorumlarıyla tepki gösterdi.