Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda okul müdürü açığa mı alındı, neden? SON DAKİKA! Müdür kimdir?

Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda ortaya atılan kitap listesi iddiaları sonrası gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada tartışma yaratan olayın ardından “okul müdürü açığa mı alındı?”, “kararın gerekçesi ne?” ve “müdür kimdir?” soruları gündemin merkezine yerleşti. İstanbul Valiliği’nin açıklamalarıyla birlikte sürece dair detaylar netleşmeye başlarken, olayın perde arkası merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PENDİK’TE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA KİTAP LİSTESİ TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesi, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandırdı. Listede yer aldığı öne sürülen bazı yazarlar ve eserler kısa sürede tartışma konusu olurken, konu eğitim çevrelerinde de dikkatle takip edilmeye başlandı. İddialar, listenin içeriği ve hazırlanma sürecine ilişkin çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA VE OKUL MÜDÜRÜNE AÇIĞA ALMA KARARI

Tepkilerin artmasının ardından İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi kitap okuma listelerinde sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yer almadığı vurgulandı. Süreç kapsamında okul müdürünün açığa alındığı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.

“İMZA TAKLİT EDİLDİ” İDDİASI VE SÜRECİN DETAYLARI

Valilik açıklamasında, konuya ilişkin görüşülen okul müdürünün söz konusu kitap listesinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini ve listeden sonradan haberdar olduğunu beyan ettiği aktarıldı. Olayla ilgili idari inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağı ifade edildi. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.