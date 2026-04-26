Pendikspor Boluspor maçı hangi kanalda, Pendikspor Boluspor nereden CANLI izlenir?

Pendikspor - Boluspor maçı canlı yayın seçenekleri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 26 Nisan Pazar günü saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Connect ve tabii platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. İstanbul'daki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika gelişmeleri haberimizin devamında yer alıyor.

PENDİKSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de play-off hattını ve ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir randevu bizi bekliyor. Pendikspor, kendi sahasında güçlü rakibi Boluspor'u ağırlıyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, saat 16:00 itibarıyla başlayacak. İstanbul'un iddialı ekibi ile Karadeniz temsilcisinin mücadelesi, haftanın en dikkat çeken müsabakalarından biri olacak.

CANLI İZLE: PENDİKSPOR - BOLUSPOR MAÇI YAYIN PLATFORMLARI

Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu maçı takip etmek isteyen futbolseverler için farklı yayın seçenekleri bulunuyor. Karşılaşma aşağıdaki kanallardan canlı olarak yayınlanacak:

• TRT Spor: Şifresiz ve konferans yayın olarak tüm stadyumlardaki kritik anlarla birlikte ekrana gelecek.

• tabii Spor 2: Dijital platform üzerinden naklen ve kesintisiz izleme imkanı sunacak.

• Bein Sports Max 2: Şifreli ve yüksek çözünürlüklü olarak maçı başından sonuna kadar naklen yayınlayacak.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Pendikspor - Boluspor mücadelesini herhangi bir abonelik ücreti ödemeden izlemek isteyenler için TRT Spor şu platformlarda yayında olacak:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye’den takip edilebilir.

BEIN SPORTS MAX 2 VE DİJİTAL İZLEME EKRANI

Mücadeleyi daha detaylı bir yayınla takip etmek isteyen izleyiciler, Bein Sports Max 2 kanalını tercih edebilirler. Kanalın platformlardaki numaraları şöyledir:

• Digiturk: 83. Kanal

• Kablo TV: 237. Kanal Ayrıca beIN Connect ve tabii Spor 2 üzerinden internete bağlı akıllı cihazlarınızdan, telefonlarınızdan veya tabletlerinizden maçı donmadan izleyebilirsiniz.

PENDİK İLÇE STADYUMU'NDA KRİTİK 90 DAKİKA

İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşma, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kuşağının da kalbi olacak. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak olan maçta, ev sahibi Pendikspor taraftar avantajını kullanarak 3 puanı hedefliyor. Play-off yolunda kritik bir deplasmana çıkan Boluspor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçla ilgili tüm sıcak gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.