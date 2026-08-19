Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Pelin Uluksar, televizyon izleyicisinin karşısına ilk olarak No: 309 dizisiyle çıktı. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra küçük yaşlardan itibaren bale ve resim dersleri alan Pelin Uluksar kimdir, kaç yaşında, nereli? Pelin Uluksar dizileri...

PELİN ULUKSAR KİMDİR?

Pelin Uluksar, 20 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk alanındaki eğitim sürecinin temelleri ise küçük yaşlarda aldığı sanat eğitimleriyle başladı. Bale ve resim dersleri alan Uluksar, ilerleyen yıllarda sahne sanatlarına yönelerek eğitimini farklı kurumlarda sürdürdü.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimi gördü. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak tiyatro eğitimine devam etti. Böylece oyunculuk kariyerinin öncesinde farklı sanat disiplinlerini kapsayan bir eğitim sürecinden geçti.

Pelin Uluksar'ın televizyon kariyerindeki ilk önemli adım 2016 yılında başlayan No: 309 dizisi oldu. Dizide Nergis Yenilmez karakterini canlandıran oyuncu, yapımın iki sezon süren yayın hayatı boyunca 65 bölümde rol aldı. Bu yapımın ardından farklı dizi ve film projelerinde yer alarak oyunculuk çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında Bir Deli Rüzgâr dizisinde Melis Rengin karakterini canlandıran Uluksar, sonraki yıllarda Vuslat, Akrep, Sen Çal Kapımı, Küçük Yalanlar, Benim Hayatım ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol aldı. 2022 yılında ise 7 Melek filminde yer aldı.

PELİN ULUKSAR KAÇ YAŞINDA?

Pelin Uluksar, 20 Nisan 1994 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

PELİN ULUKSAR NERELİ?

Pelin Uluksar, İstanbul'da doğmuştur. 20 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun doğum yeri İstanbul olarak belirtilmektedir.

Oyuncunun eğitim hayatında da İstanbul'daki önemli sanat ve eğitim kurumları öne çıkmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi alan Uluksar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak tiyatro eğitimine devam etti.

Dolayısıyla Pelin Uluksar'ın doğum yeri konusunda mevcut bilgiler İstanbul'u göstermektedir. Oyuncunun kariyerinin başlangıcında da aldığı sanat eğitimlerinin önemli bir yeri bulunuyor.

PELİN ULUKSAR DİZİLERİ

Pelin Uluksar'ın televizyon kariyeri 2016 yılında No: 309 dizisiyle başladı. İki sezon devam eden dizide Nergis Yenilmez karakterini canlandıran Uluksar, toplam 65 bölümde rol aldı. NOW'ın oyuncu sayfasında da Uluksar'ın dizide Nergis Yenilmez karakterini canlandırdığı ve 65 bölüm rol aldığı belirtilmektedir.

2018 yılında Bir Deli Rüzgâr dizisinde Melis Rengin karakterini canlandıran oyuncu, bu yapımın ardından farklı yıllarda çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. 2021 yılı, Uluksar'ın üç farklı dizide rol aldığı dönem olarak öne çıktı.

Pelin Uluksar'ın verilen bilgilere göre yer aldığı yapımlar ve yılları şöyle:

No: 309 (2016-2017): Nergis Yenilmez

Bir Deli Rüzgâr (2018): Melis Rengin

Vuslat (2019): Nehir Erdem

Akrep (2020)

Sen Çal Kapımı (2021): Püren

Küçük Yalanlar (2021): Ela

Benim Hayatım (2021): Ahu

Ben Bu Cihana Sığmazam (2022): Süheyla