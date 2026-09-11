Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor, saatler değişti mi?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte “Pazartesi okullar saat kaçta açılıyor?” sorusu gündeme geldi. Özellikle okula gidecek öğrenciler ve çocuklarının servis saatlerini planlayan veliler, okulların açılış saatinin değişip değişmediğini ve derslerin pazartesi günü saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

PAZARTESİ OKULLARIN AÇILIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için okulların ders saatlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Valiliği tarafından onaylanan düzenlemeye göre kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler saat 10.00’da başlayacak ve 15.00’te sona erecek.

PAZARTESİ OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki okullarda normal ders başlangıç saatlerinden farklı bir uygulama yapılacak. Düzenleme kapsamında resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim saat 10.00’da başlayacak.

Öğrencilerin okula geliş saatlerini buna göre planlamaları gerekirken, derslerin saat 15.00’te sona ermesiyle birlikte ilk gün için farklı bir eğitim takvimi uygulanmış olacak.

OKULLARIN SAATLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

İstanbul’da ders başlangıç saatlerinin değiştirilmesinin temel nedeni kent genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğu olarak açıklandı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yanı sıra çok sayıda servis aracının aynı saatlerde trafiğe çıkması bekleniyor.

Yetkililer, öğrencilerin okullara ulaşımını kolaylaştırmak ve sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla ders saatlerinin geçici olarak yeniden düzenlenmesini uygun gördü.

İSTANBUL’DA YAKLAŞIK 2,8 MİLYON ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin ders başı yapması bekleniyor. Kent genelinde görev yapan 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin servis aracının da eğitim döneminin ilk günü trafiğe çıkacak olması, ulaşım konusunda ek yoğunluk oluşturabilecek.

Ayrıca velilerin önemli bir bölümünün çocuklarını okula kendi araçlarıyla götürmesi nedeniyle özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun artabileceği değerlendirildi.

DÜZENLEME VALİ DAVUT GÜL’ÜN ONAYINDAN GEÇTİ

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders saati değişikliğiyle ilgili teklif, gerekli değerlendirmelerin ardından İstanbul Valiliği’ne sunuldu. Düzenleme, Vali Davut Gül’ün onayının ardından kesinleşti.

Böylece İstanbul genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

SAATLER DAHA SONRA NORMALE DÖNECEK

Ders saatlerindeki değişiklik 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü için uygulanacak. İstanbul’daki öğrenciler 14 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da ders başı yapacak ve saat 15.00’te okuldan çıkacak.

Velilerin ve öğrencilerin özellikle servis ve ulaşım planlamalarını bu saatlere göre yapmaları önem taşıyor.