Pawel Soloch kimdir? Kumoch'tan sonra istifa eden ikinci Polonyalı büyükelçi

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Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerindeki kavga, bir büyükelçiyi daha görevinden etti. Romanya Büyükelçisi Pawel Soloch, 30 Ekim'i 31 Ekim 2026'ya bağlayan gece X hesabından istifa ettiğini duyurdu. Aynı gün Çin Büyükelçisi Jakub Kumoch da görevi bırakmıştı.

Soloch, kararını Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye bildirdiğini yazdı. Bükreş'teki büyükelçiliğe Ağustos 2023'te başlamıştı.

PAWEL SOLOCH NEDEN İSTİFA ETTİ?

Pawel Soloch, Anayasa Mahkemesi'nin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmeye çalışıldığını söyleyerek istifa etti. Paylaşımında, bu koşullarda büyükelçilik görevini sürdürmenin bir yolunu göremediğini yazdı.

Kriz 30 Ekim akşamı başladı. Mahkemenin internet sitesinde, Başkan Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin bir aya kadar görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Kararları, Meclis'in (Sejm) 2026'da seçtiği yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska imzaladı. Mahkemenin resmi X hesabı ise Swieczkowski'nin başkan olarak kaldığını ve sitenin hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini açıkladı. O sırada Senegal'de olan Nawrocki ziyaretini yarıda kesip Varşova'ya döndü.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, Soloch'un Başbakan Donald Tusk'ın "hukuksuzluğunu" protesto etmek için görevi bıraktığını yazdı. Sikorski ise Kumoch'un istifa biçimini profesyonelce bulmadığını söyledi; Soloch'un da eski Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın isteği üzerine görevde tutulduğunu hatırlattı.

PAWEL SOLOCH KİMDİR?

Pawel Soloch, kariyerinin büyük kısmını güvenlik politikası alanında geçirmiş Polonyalı bir bürokrat ve diplomat. Andrzej Duda'nın görev döneminde yedi yıl boyunca Ulusal Güvenlik Bürosu'nun (BBN) başındaydı ve Duda'nın danışmanlığını yaptı.

Varşova Üniversitesi Tarih Fakültesi'ni 1989'da bitirdi. Ardından İsviçre'nin Lozan kentindeki IDHEAP'ta (1990-1991) ve Fransa'daki Ulusal Yönetim Okulu ENA'da (1994-1995) lisansüstü eğitim aldı. Evli ve iki çocuk babası.

PAWEL SOLOCH KAÇ YAŞINDA?

Pawel Soloch 64 yaşında. 1962'de Polonya'nın kuzeybatısındaki Szczecin'de doğdu.

PAWEL SOLOCH ULUSAL GÜVENLİK BÜROSU'NU NE ZAMAN YÖNETTİ?

Pawel Soloch, Ulusal Güvenlik Bürosu'nu 2015'ten 2022'ye kadar devlet sekreteri unvanıyla yönetti. 10 Ekim 2022'den itibaren Duda'nın kamu danışmanı olarak çalıştı.

Bu koltuğa uzun bir devlet tecrübesiyle oturdu. Kamu hayatına 1989'da Dayanışma (Solidarnosc) Yurttaş Komitesi'nin seçim bürosunda başladı. 1992-1998 arasında Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında çalıştı, sonra Başbakanlık'ta danışman ve Savunma İşleri Dairesi müdür yardımcısı oldu. 1999-2001 yıllarında İçişleri ve İdare Bakanlığı'nda Kamu Güvenliği Dairesi'ni vekaleten yönetti.

2005'te aynı bakanlığa müsteşar olarak döndü ve ulusal sivil savunmanın başına geçti. Daha sonra Ulusal Güvenlik Bürosu başkanına danışmanlık yaptı. Sobieski Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda uzman olarak çalıştı, ardından kurumun başkanı oldu.

PAWEL SOLOCH NE ZAMAN ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ OLDU?

Pawel Soloch, Haziran 2023'te Romanya Büyükelçiliğine atandı ve Ağustos 2023'te Bükreş'te göreve başladı. Güven mektubunu Andrzej Duda'dan aldı. Bükreş'teki görevi yaklaşık üç yıl sürdü.