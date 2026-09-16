Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ayda olur, Ekim'de mi Kasım'da mı başlar? 2026 pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

Sonbaharın ortalarında havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla birlikte pastırma sıcakları gündeme geliyor. Mevsim normallerine göre daha sıcak ve güneşli geçen bu dönem, genellikle ekim sonu ile kasım ayının ilk dönemlerinde görülüyor. Türkiye'de halk arasında "pastırma yazı" olarak da bilinen bu sıcaklıkların ne zaman yaşanacağı ise yılın hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ayda olur? 2026 pastırma sıcakları kaç gün sürecek? Detaylar...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında yaşanan ve birkaç gün sürebilen sıcak hava dönemini ifade ediyor. Bu süreçte havalar, mevsim normallerine göre aniden ısınırken gündüzleri sıcak ve güneşli hava etkili olabiliyor.

Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının başlarında görülüyor. Anadolu Ajansı'nda yer alan meteoroloji değerlendirmelerinde de pastırma yazının çoğunlukla bu dönemde yaşandığı belirtiliyor. Ancak bu dönem her yıl aynı tarihlere denk gelmiyor. Bazı yıllarda pastırma sıcakları hiç görülmeyebilirken bazı yıllarda birden fazla sıcak dönem yaşanabiliyor.

Pastırma sıcaklarının temel özelliği, sonbaharda havaların soğumasının ardından kısa süreli bir sıcaklık artışının yaşanmasıdır. Gündüz saatlerinde sıcak ve güneşli hava görülürken sabah ve akşam saatlerinde serinlik devam edebilir.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR?

Pastırma sıcakları genellikle ekim ve kasım aylarında görülür. Özellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının ilk haftaları, pastırma sıcaklarının yaşandığı dönem olarak öne çıkar. Anadolu Ajansı'na konuşan meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerinde de pastırma yazının genellikle ekim sonu ve kasım başında görüldüğü aktarılıyor.

PASTIRMA SICAKLARI EKİM'DE Mİ KASIM'DA MI?

Pastırma sıcakları hem ekim hem de kasım ayında görülebilir. Ancak genel olarak ekim sonu ile kasım ortası arasındaki dönem pastırma sıcaklarıyla ilişkilendiriliyor. Pastırma üretimine ilişkin değerlendirmelerde de ekim ayı sonundan kasım ayı ortasına kadar süren dönemin, gündüzlerin sıcak ve gecelerin serin olduğu pastırma yazı olarak tanımlandığı belirtiliyor.

Bu nedenle pastırma sıcakları için yalnızca ekim ayını veya yalnızca kasım ayını işaret etmek yerine, sonbaharın bu geçiş dönemini dikkate almak gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUR?

Pastırma sıcakları genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur. Bu dönemde gökyüzü açık ve rüzgar az olabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilebilir.

Pastırma yazının belirgin özelliklerinden biri de gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkıdır. Gündüzleri güneşli ve sıcak hava görülürken geceleri hava yeniden soğuyabilir. Anadolu Ajansı'na konuşan meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerinde de yüksek basıncın etkisiyle gündüzlerin sıcak, gecelerin ise daha soğuk geçtiği belirtiliyor.

Bu nedenle pastırma sıcakları, yaz mevsiminin geri dönmesi anlamına gelmez. Sonbahar içerisinde kısa süreli olarak yaşanan sıcak ve güneşli hava dönemidir.

2026 PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 pastırma sıcaklarının kaç gün süreceği, bu döneme ilişkin hava koşulları oluşmadan kesin olarak belirlenemez. Pastırma sıcakları genel olarak birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilen kısa süreli bir sıcak hava dönemi olarak ifade ediliyor.

Geçmiş yıllardaki meteorolojik değerlendirmelerde pastırma sıcaklarının süresinin hava sistemlerine göre değiştiği görülüyor. Örneğin 2021 yılında yapılan bir değerlendirmede pastırma sıcaklarının yaklaşık bir hafta etkili olması beklenmişti.

Dolayısıyla 2026 yılı için şimdiden kesin bir gün sayısı vermek yerine, ekim sonu ve kasım dönemindeki meteorolojik gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE DEMEK?

Pastırma sıcakları veya pastırma yazı, sonbaharda havaların soğumasının ardından görülen kısa süreli sıcak ve güneşli hava dönemidir. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken geceleri daha serin hava görülür.

"Pastırma yazı" adının ise bu dönemde pastırmanın hazırlanması ve kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Pastırma üretiminde gündüz sıcak, gece serin hava koşullarının etkili olduğu aktarılıyor.

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, pastırmanın hazırlanması açısından bu dönemi önemli hale getiriyor. Bu nedenle halk arasında oluşan sıcak hava dönemi zamanla "pastırma sıcakları" ve "pastırma yazı" olarak adlandırılmıştır.

Pastırma sıcakları yalnızca Türkiye'de kullanılan bir ifade değildir. Dünyanın farklı bölgelerinde benzer dönemler farklı isimlerle anılıyor. Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde ise "Indian summer" olarak adlandırılıyor.