Pakistan'ın savunma kapasitesi, Güney Asya'daki jeopolitik dengeler açısından kritik öneme sahip. Özellikle Hindistan ile yaşanan tarihsel rekabet, Afganistan'daki güvenlik dinamikleri ve Çin ile geliştirilen stratejik ortaklık, İslamabad yönetiminin askeri yapılanmasını doğrudan şekillendiriyor. Peki, Pakistan'ın askeri gücü nedir? Pakistan ordusu dünyada kaçıncı sırada? Detaylar...

PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

Pakistan'ın askeri gücü; personel sayısı, nükleer kapasitesi, hava kuvvetleri teknolojisi ve zırhlı kara unsurları üzerinden değerlendiriliyor. Yaklaşık 650 bin aktif askeri personele sahip olan Pakistan, bu yönüyle dünyanın en kalabalık ordularından biri konumunda bulunuyor.

Nükleer Güç Kapasitesi

Pakistan, resmi olarak nükleer silaha sahip ülkeler arasında yer alıyor. 1998 yılında gerçekleştirilen denemelerle nükleer kulübe dahil olan ülke, bu kapasiteyi "caydırıcılık" stratejisinin merkezine yerleştirmiş durumda.

Hava Hakimiyeti: Modern Filolar

Pakistan Hava Kuvvetleri, bölgedeki en dikkat çekici unsurlardan biri. Envanterinde bulunan F-16 savaş uçakları, ABD menşeli modern çok rollü savaş platformları olarak biliniyor. Ayrıca Çin ile ortak geliştirilen JF-17 Thunder Blok III modeli, gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleriyle öne çıkıyor.

Kara Kuvvetleri: Tank Filosu ve Konvansiyonel Güç

Pakistan Kara Kuvvetleri envanterinde 3 bin 700'ü aşkın tank bulunuyor. Bu sayı, ülkenin konvansiyonel savaş kabiliyetinin bel kemiğini oluşturuyor. Zırhlı birliklerin yoğunluğu, özellikle sınır bölgelerinde hızlı konuşlanma ve caydırıcılık açısından kritik rol oynuyor.

PAKİSTAN ORDUSU DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

"Pakistan ordusu dünyada kaçıncı sırada?" sorusu, uluslararası askeri güç endeksleri üzerinden yanıtlanıyor. Küresel askeri kapasiteyi; personel, savunma bütçesi, lojistik altyapı, hava ve kara unsurları gibi kriterlere göre değerlendiren raporlarda Pakistan genellikle ilk 10–15 ülke arasında gösteriliyor.

Aktif personel sayısı bakımından üst sıralarda yer alan Pakistan, nükleer güç statüsü sayesinde stratejik caydırıcılık liginde daha yukarı bir konuma taşınıyor.

Bölgesel Güç Dengesi

Güney Asya'da askeri rekabet denildiğinde ilk akla gelen aktörlerden biri Pakistan. Hindistan ile süregelen stratejik denge politikası, ordunun sürekli modernizasyonunu zorunlu kılıyor.

Afganistan Karşısında Üstünlük

Afganistan'ın sınırlı hava gücü ve ağır zırhlı kapasitesinin düşük olması, Pakistan'ın bölgesel hava ve kara hakimiyetini daha belirgin hale getiriyor.