Pakistan'da kaç kişi öldü, kaç yaralı var? SON DAKİKA! Pakistan'da ölü, yaralı sayısı belli oldu mu?

Durand Hattı boyunca süren çatışmalardan gelen haberler, Pakistan'daki kayıp ve yaralı sayısını gündemin en çok merak edilen konusu haline getirdi. Pakistan yönetimi, operasyonların bilançosunu açıklarken Afganistan cephesi de karşı tarafın kayıplarını paylaştı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Can kaybına ilişkin rakamlar tarafların açıklamalarına göre değişiyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

KAÇ YARALI VAR?

Pakistan'ın açıklamasına göre Afgan tarafında 200'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan cephesi ise Pakistan'daki yaralı sayısına dair net bir bilgi paylaşmadı.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Pakistan ile Afganistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmaların ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "artık açık savaşa girdik" açıklamasını yaptı. Karşılıklı operasyonlar ve misilleme adımlarıyla birlikte iki ülke arasında fiilen sıcak çatışma süreci başlamış oldu. Yapılan açıklamalar, krizin diplomatik gerilim aşamasını geride bırakarak askeri boyuta taşındığını ortaya koyuyor.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA NEDEN SAVAŞ ÇIKTI?

Gerilimin odağında iki ülke arasında sınır olarak kabul edilen Durand Hattı yer alıyor. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, son dönemde ülkede gerçekleşen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki 7 noktayı "terör kampı" olarak nitelendirerek hedef aldığını duyurdu.

Afganistan yönetimi ise bu saldırılara karşılık verileceğini açıkladı ve Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı misilleme operasyonu başlattığını bildirdi.

Tarafların karşılıklı suçlamaları ve askeri hamleleri çatışmaları tırmandırdı.

PAKİSTAN – AFGANİSTAN ARASINDA SON DURUM NEDİR?

Sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan, Afganistan'daki bazı hedeflerin vurulduğunu, çok sayıda askeri mevzinin imha edildiğini açıkladı. Açıklamada 27 mevzinin yok edildiği ve 9 noktanın ele geçirildiği iddia edildi.

Afganistan tarafı ise misilleme kapsamında Pakistan ordusuna ait bir karargâh ile 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini öne sürdü. Paylaşılan bilgiler tarafların resmi açıklamalarına dayanıyor.

PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Pakistan yönetimi, sınır hattında "terör kampı" olarak tanımladığı hedeflere yönelik askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Savunma ve içişleri yetkilileri, saldırılara karşılık verilmeye devam edileceğini duyurdu. Hükümet kanadı, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve askeri sürecin sürdüğünü belirtiyor.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın saldırılarına yanıt olarak kapsamlı misilleme operasyonları başlattığını duyurdu. Sınır hattındaki Pakistan askeri noktalarının hedef alındığı ve bazı kontrol noktalarının ele geçirildiği iddia edildi. Kabil yönetimi ayrıca Pakistan'ın saldırılarını kınayarak diplomatik protesto sürecini başlattı.