2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. KPSS P94, lise ve dengi okul mezunlarının kamu kurumlarına atanmasında kullanılan puan türü. P94 puanıyla destek personeli, teknisyen, hemşire, sağlık memuru, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi, hizmetli, veteriner sağlık teknisyeni ve büro personeli gibi kadrolara tercih yapılabiliyor. P94 meslekleri neler, hangi kadrolar için özel lise mezuniyeti gerekiyor ve taban puanlar kaç soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS P94 puanıyla tercih edilebilecek meslekler.

KPSS P94 NEDİR?

KPSS P94, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim düzeyinde hesaplanan puan türü. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan sonuçlara göre belirlenen bu puan, lise ve dengi okul mezunlarının kamu kadrolarına atanmasında kullanılıyor.

P94 MESLEKLERİ NELER?

KPSS P94 puanıyla tercih edilebilen başlıca kadrolar şunlar:

Destek personeli

Teknisyen

Hemşire

Sağlık memuru

Aşçı

Şoför

Güvenlik görevlisi

Hizmetli

Veteriner sağlık teknisyeni

Vagon teknisyeni

Büro personeli ve memur

İnfaz ve koruma memuru (kurum alımlarıyla)

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HANGİ P94 KADROLARI İÇİN ÖZEL LİSE MEZUNİYETİ GEREKİYOR?

Hemşire ve sağlık memuru gibi sağlık kadrolarında sağlık meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olma şartı aranıyor. Teknisyen kadrolarında ise genellikle elektrik, makine, inşaat ya da bilgisayar gibi alanlarda mesleki ve teknik lise mezuniyeti isteniyor. Destek personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara ise genel lise mezunları da tercih yapabiliyor. Güvenlik görevlisi kadrolarında ayrıca özel güvenlik kimlik kartı şartı aranabiliyor.

KPSS P94 TABAN PUANLARI

KPSS-2025/2 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim mezunlarına yönelik bazı kadroların en düşük ve en yüksek yerleşme puanları şöyle oldu:

Destek personeli: 67,22 - 99,40

Teknisyen: 69,73 - 90,30

Veteriner sağlık teknisyeni: 70,53 - 79,02

Vagon teknisyeni: 73,21 - 78,02

Aşçı: 76,70 - 84,52

Hemşire: 79,19 - 86,78

Sağlık memuru: 81,08 - 81,41

Güvenlik görevlisi: 86,25 - 89,80

Şoför: 86,29 - 93,20

Hizmetli: 93,50 - 96,58

Taban puanlar her yerleştirme döneminde kontenjan sayısına, kadroların niteliklerine ve aday sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

KPSS P94 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Adaylar 2026 KPSS P94 puanlarıyla, puanın geçerlilik süresi boyunca yapılacak merkezi yerleştirmelere ve kurumların KPSS şartlı alımlarına başvurabilecek.