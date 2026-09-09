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ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ÖSYM AİS) ÖZYES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Yetenek Sınavı sonuçları 2026

ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ÖSYM AİS) ÖZYES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Yetenek Sınavı sonuçları 2026
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2026 ÖZYES sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı’nın sonuçları bugün açıklanacak. Peki, ÖZYES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

2026 Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) katılan adayların sonuç heyecanı bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi 9 Eylül 2026 olarak duyuruldu. Peki, ÖZYES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ÖSYM AİS)

2026 ÖZYES sonuçları için adayların ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemini kullanması gerekiyor. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 2026-ÖZYES için sonuç tarihi 9 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

Adaylar sonuçlar erişime açıldığında ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ilgili sınavı seçerek bilgilerine ulaşabilecek. Sorgulama sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde ÖZYES sonuç tarihi 9 Eylül 2026 olarak açıklandı. 2026 ÖZYES, 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulandı.

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarına ilişkin sonuç bilgilerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! 

ÖZYES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 2026-ÖZYES için 9 Eylül 2026 tarihi sonuç günü olarak belirtiliyor. Ancak ÖSYM'nin mevcut resmi takvim bilgisinde sonuçların açıklanacağına ilişkin kesin bir saat bilgisi yer almıyor.

Bu nedenle adayların sonuçların açıklanacağı saat konusunda ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar doğrudan ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR

2026 ÖZYES sonuçları ÖSYM üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresini kullanması gerekiyor.

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 2026-ÖZYES'in sınav tarihleri 15-18 Ağustos 2026, sonuç tarihi ise 9 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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