Özlem Tekin'in son hali: Özlem Tekin kimdir? Özlem Tekin kaç yaşında, nereli?

Özlem Tekin’in son görüntüsü gündeme gelirken, başarılı sanatçının hayat hikâyesi yeniden ilgi odağı haline geldi. Müzik kariyerine rock türünde başlayan ve farklı tarzlarda eserler veren Özlem Tekin’in biyografisi merak ediliyor. Özlem Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

ÖZLEM TEKİN KİMDİR?

Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 doğumlu Türk şarkıcı ve ara sıra oyunculuk yapan bir sanatçıdır. Müzik kariyerine özellikle rock türünde başlamış, zaman içinde house, punk, pop ve Türk halk müziği gibi farklı tarzlarda da eserler vermiştir. Türkiye’de alternatif rock müziğin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

ÖZLEM TEKİN KAÇ YAŞINDA?

18 Kasım 1971 doğumlu olan Özlem Tekin, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ÖZLEM TEKİN NERELİ?

Özlem Tekin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde Türk-Amerikan bir ailede dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun erken döneminde ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşınmış ve Ankara’da büyümüştür.

ÖZLEM TEKİN’İN KARİYERİ

Özlem Tekin, müzik kariyerine The Bad adlı grupta vokalist olarak başlamıştır. Daha sonra Şebnem Ferah ile birlikte Volvox grubunda yer almış ve burada klavyeci ve zaman zaman vokalist olarak sahne almıştır.

1995 yılında Hakan Peker ile çalışarak ilk solo albümü **“Kime Ne”**yi çıkarmış ve “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” gibi şarkılarla büyük çıkış yakalamıştır. Ardından “Öz” (1998) ve “Laubali” gibi albümlerle müzik kariyerini sürdürmüştür.

2000’li yıllarda televizyon programı sunmuş, “Sil Baştan” dizisinde rol alarak oyunculuk alanında da dikkat çekmiştir. Ayrıca “Hokkabaz” gibi sinema filmleri ve çeşitli televizyon projelerinde yer almıştır.

2010 yılında “Bana Bi’şey Olmaz” adlı albümünü yayınlamış, bu albümde hem eski eserlerine hem de yeni yorumlarına yer vermiştir. Müzik ve oyunculuk kariyerini farklı projelerle sürdüren Özlem Tekin, Türkiye’de rock müziğin önemli kadın temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.