Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Özgürlük Heykeli devrildi mi sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Özgürlük Heykeli ile ilgili ortaya atılan iddialar, hem heykelin orijinalinin nerede olduğu, hem de farklı ülkelerdeki Özgürlük Heykeli replikalarının durumu hakkında yoğun bir bilgi arayışına neden oldu. Peki, Özgürlük Heykeli devrildi mi, neden yıkıldı? Özgürlük Heykeli kaç metre, replikası nerede, orijinali nerede? Detaylar haberimizde!

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ DEVRİLDİ Mİ?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, "Özgürlük Heykeli devrildi mi" sorusunu kamuoyunun gündemine taşıdı. Görüntülerde devrilen yapının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orijinal Özgürlük Heykeli değil, Brezilya'nın Guaíba kentinde bulunan bir Özgürlük Heykeli replikası olduğu netlik kazandı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ NEDEN DEVRİLDİ?

"Özgürlük Heykeli neden devrildi?" sorusu, olayın ardından en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Mevcut bilgilere göre, Brezilya'daki Özgürlük Heykeli replikasının devrilme nedeni şiddetli rüzgâr olarak açıklandı.

TASS'ın haberine göre; heykel, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıyıcı dengesini kaybetti. Özellikle rüzgârın etkisiyle yapının önce yana doğru eğildiği, ardından tamamen yere yıkıldığı ifade edildi. Heykelin yoğun bir yolun hemen yanında bulunması, olayın tehlike boyutunu artırsa da şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ KAÇ METRE?

Olayın ardından "Özgürlük Heykeli kaç metre" sorusu hem replikalar hem de orijinal yapı açısından sıkça araştırılmaya başlandı.

Brezilya'nın Guaíba kentinde bulunan Özgürlük Heykeli replikası:

Heykel yüksekliği: 24 metre

Kaide ile birlikte toplam yükseklik: 35 metre

Özgürlük Heykeli'nin orijinali ise toplam 93 metre yüksekliğe sahiptir. Bu ölçü, heykelin anıtsal boyutunu ve sembolik gücünü ortaya koyan en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ REPLİKASI NEREDE?

"Özgürlük Heykeli replikası nerede" sorusunun yanıtı, yaşanan olayla birlikte netleşmiştir. Devrilen heykel, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Guaíba kentinde bulunuyordu.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ ORİJİNALİ NEREDE?

Kamuoyunda zaman zaman karışıklığa yol açan bir diğer konu da "Özgürlük Heykeli v orijinali nerede?" sorusudur. Buradaki "orijinal" Özgürlük Heykeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, Özgürlük Adası'nda yer almaktadır.

Orijinal heykel:

Konum: New York – Özgürlük Adası

Toplam yükseklik: 93 metre

Brezilya'da devrilen yapı, bu anıtın yalnızca bir replikasıdır. Orijinal Özgürlük Heykeli ile ilgili herhangi bir hasar ya da olumsuz durum söz konusu değildir.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

"Özgürlük Heykeli'nin hikayesi nedir?" sorusu, bu anıtın neden dünya çapında bu kadar güçlü bir sembol haline geldiğini anlamak açısından büyük önem taşır.

Özgürlük Heykeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük ve demokrasi ideallerini simgeleyen evrensel bir anıttır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı etkileyen bu yapı, Amerika'nın bağımsızlık yıl dönümünü onurlandırmak ve özgürlük kavramının evrensel değerini vurgulamak amacıyla Fransa tarafından hediye edilmiştir.