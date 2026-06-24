Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan kurultay tartışmaları ve mahkeme sürecinin ardından siyaset kulislerinde yeni bir parti iddiası gündemin ilk sıralarına yerleşti. Mahkemenin kurultayı iptal eden kararı sonrasında parti içerisindeki görüş ayrılıklarının derinleştiği öne sürülürken, CHP’de liderlik tartışmalarının yeni bir aşamaya geçtiği belirtiliyor. Peki, Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Özgür Özel'in yeni partisinin ismi ve logosu ne? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURACAK MI?

Siyasi gündemde en çok merak edilen soruların başında “Özgür Özel yeni parti kuracak mı?” sorusu geliyor. CHP’de kurultay sürecinin geleceğine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve parti içindeki farklı kanatlar arasında yaşanan görüş ayrılıkları, yeni oluşum iddialarını beraberinde getirdi.

Kulis bilgilerine göre, CHP içerisinde kurultay yollarının tamamen tıkanması halinde devreye alınması planlanan bir siyasi proje üzerinde bir süredir hazırlık yürütüldüğü öne sürülüyor. Mahkeme kararının ardından bu hazırlıkların hız kazandığı ve yeni parti seçeneğinin daha görünür hale geldiği iddia ediliyor.

Öte yandan konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, siyasi çevreler ve kamuoyu yeni oluşuma dair detayları yakından takip ediyor. Özellikle CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından ortaya atılan yeni parti iddiaları, Türkiye siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

KURULTAY KRİZİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Yeni parti tartışmalarının yoğunlaştığı süreçte Özgür Özel’in yaptığı konuşmalar da gündemdeki yerini koruyor. Parti grubunda gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı ifadeler, siyasi kulislerde farklı değerlendirmelere neden oldu.

Özel konuşmasında, “Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, CHP’de yaşanan süreç ve yeni siyasi oluşum iddialarıyla birlikte yeniden gündeme taşındı.

İşte yeni partinin logosu;

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNİN İSMİ VE LOGOSU NE?

Yeni parti iddialarına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında en dikkat çeken detaylardan biri de partinin adı ve logosu oldu. İddialara göre yeni siyasi oluşum için belirlenen isim “Yürüyüş Partisi” olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde, daha önce adı gündeme gelen Yürüyüş Partisi'nin amblem ve logosunun da ortaya çıktığı ileri sürüldü. Kısa süre içerisinde geniş kitlelere ulaşan paylaşımlar, yeni parti tartışmalarını daha da hareketlendirdi.