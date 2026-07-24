CHP’de yaşanan ayrılık süreci, Türk siyasetinde önemli bir siyasi değişimin kapısını aralıyor. Özgür Özel liderliğinde kurulması planlanan yeni siyasi oluşum için hazırlıkların tamamlandığı, kuruluş dilekçesinin Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na sunulmasının planlandığı belirtiliyor. Peki, Özgür Özel yeni parti ismi ne? Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ İSMİ NE?

Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partinin adı konusunda çalışmalar devam ederken, kulislerde birkaç farklı isim seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Yeni oluşum için ilk aşamada “Yeni Parti” isminin öne çıktığı, ancak alternatif olarak içerisinde “değişim” ve “özgürlük” ifadelerinin bulunduğu bazı isimlerin de gündemde olduğu aktarılıyor.

Parti ismiyle ilgili kesin kararın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Kurucu kadronun, partinin siyasi kimliğini ve kamuoyundaki algısını belirleyecek isim seçimi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Yeni partinin Ankara’da genel merkez binası için de hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Siyasi merkez olarak değerlendirilen Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir binanın tutulduğu ve tadilat çalışmalarının sürdüğü aktarılıyor. Çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildiriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ LOGOSU BELLİ OLDU MU?

Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? sorusu, kuruluş sürecinin başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri oldu.

Yeni partinin logosu ve görsel kimliğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtiliyor. Partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından logo, kurumsal renkler ve diğer tanıtım unsurlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni siyasi oluşumun logosunda hangi sembollerin kullanılacağı veya nasıl bir tasarım tercih edileceği konusunda ise resmi kaynaklardan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Partinin logosu ve kurumsal kimliği, ilerleyen süreçte yapılacak parti tanıtımı ve kurultay çalışmaları kapsamında netlik kazanacak.

91 MİLLETVEKİLİYLE MECLİS DENGESİ DEĞİŞİYOR

Yeni parti oluşumuna katılması beklenen 91 milletvekili, TBMM’deki sandalye dağılımında önemli bir değişikliğe neden olacak.

Mevcut tabloda 135 milletvekili bulunan CHP’nin, 91 vekilin ayrılmasıyla birlikte 44 sandalyeye gerilemesi bekleniyor.

Bu değişiklikle birlikte:

CHP’nin TBMM’deki ana muhalefet konumu sona erecek.

Özgür Özel liderliğindeki yeni parti, milletvekili sayısı bakımından Meclis’in yeni ana muhalefet partisi konumuna gelecek.

Genel Kurul’daki oturma düzeni yeniden düzenlenecek.

TBMM’deki siyasi grup sayısının 7’ye yükselmesi bekleniyor.

Yeni oluşumun Meclis’teki konumu, siyasi dengeler açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN YIL DÖNÜMÜNDE KURULUŞ BAŞVURUSU

Yeni partinin kuruluş dilekçesinin Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

Özgür Özel’in aynı gün içerisinde CHP’den ayrılış süreciyle ilgili videolu bir açıklama yapması beklenirken, programında dikkat çeken değişiklikler olduğu ifade ediliyor.

Özel’in günlük programında daha önce kullanılan “CHP Lideri” ifadesinin yerine “Özgür Özel’in 24 Temmuz 2026 Ankara Programı” ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.

Program kapsamında Özel’in Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kılması, ardından saat 14.00’te Anadolu Kulübü’nde milletvekilleriyle bir araya gelerek parti yönetimiyle ilgili seçimleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu toplantıda genel başkan, Parti Meclisi (PM), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Meclis yönetimi için seçimlerin yapılacağı aktarılıyor.