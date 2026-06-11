Özgür Özel istifa mı etti? SON DAKİKA! Özgür Özel CHP Parti Meclisi'nden neden istifa etti?

Son dakika başlığıyla yayılan iddialar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi içinde önemli bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. CHP lideri Özgür Özel’in Parti Meclisi üyeliğinden neden istifa mı etti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi her geçen gün daha da derinleşirken, gözlerin çevrildiği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Parti kulislerinden gelen bilgilere göre Özgür Özel'e yakın isimler Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı.

Saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ortaya çıkan gelişme, CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Son dönemde yaşanan ihraçlar, mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki süreç ve olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle parti içindeki gerilim zaten üst seviyedeydi.

HEDEF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MI?

CHP kulislerinde istifa kararının arkasındaki en önemli gerekçenin olağanüstü kurultay sürecini hızlandırmak olduğu konuşuluyor.

Parti tüzüğüne göre Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin önü açılabiliyor. Bu nedenle yaşanacak olası toplu istifaların yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda partiyi yeniden kurultaya götürmeyi amaçlayan stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Son günlerde Özgür Özel'e yakın isimlerin delegelerden olağanüstü kurultay için imza topladığı ve bu konuda hazırlık yaptığı yönündeki iddialar da Ankara kulislerinde sıkça dile getiriliyordu.

İHRAÇ KARARLARI BARDAĞI TAŞIRDI

Partide son olarak alınan ihraç kararları tartışmaları daha da alevlendirdi. Özellikle Özgür Özel'e yakın isimlerin disiplin süreçleri ve parti yönetimine yönelik eleştirileri sonrası yaşanan gelişmeler, CHP içerisindeki ayrışmanın derinleştiği yorumlarına neden oldu.

Parti Meclisi toplantısında oy kullanamayacak isimlerin bulunması da dengeleri değiştiren unsurlar arasında gösteriliyor.

YENİ PARTİ SENARYOLARI DA KONUŞULUYOR

CHP kulislerinde yalnızca kurultay değil, yeni parti senaryoları da gündemdeki yerini koruyor.

Son günlerde siyasi çevrelerde, kurultay sürecinin sonuçsuz kalması veya yargı sürecinin uzaması halinde Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile bazı belediye başkanlarının yeni bir siyasi oluşum için harekete geçebileceği iddiaları konuşuluyor.

Her ne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da, parti içindeki gerilimin geldiği nokta nedeniyle söz konusu senaryoların daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandığı belirtiliyor.

GÖZLER 13.00'Teki TOPLANTIDA

Bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısında hem son ihraç kararlarının hem de partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Özgür Özel'e yakın isimlerin istifa kararını resmileştirip resmileştirmeyeceği, Parti Meclisi'ndeki sayı dengelerinin nasıl değişeceği ve olağanüstü kurultay ihtimalinin güçlenip güçlenmeyeceği toplantının en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

CHP'de yaşanan son gelişmelerin yalnızca parti yönetimini değil, muhalefetin geleceğini de etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapılıyor.