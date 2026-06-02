2024 yerel seçimleri öncesinde siyaset arenasında yaşanan gelişmeler, yargıya taşınan iddialarla birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar, adli makamlar tarafından inceleme altına alınmıştır. Peki, Özgür Özel fezleke olayı nedir? Fezleke ne demek? Detaylar haberimizde.

FEZLEKE NE DEMEK?

Hukuk sisteminde sıklıkla karşımıza çıkan fezleke, yürütülen bir soruşturmanın neticesinde elde edilen tüm unsurların özetlendiği ve hukuki bir kanaate varıldığı resmi belgedir. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından hazırlanan bu metin; soruşturma dosyasında yer alan delilleri, ifadeleri ve diğer teknik verileri bir araya getirerek, dosyanın yetkili veya bir üst makama gönderilmesi amacıyla oluşturulan bir hukuki özet niteliği taşır. Milletvekilleri söz konusu olduğunda ise bu süreç, soruşturma yürütülebilmesi adına yetkili başsavcılıklara bildirim yapılmasının ilk adımı olarak kabul edilir.

ÖZGÜR ÖZEL FEZLEKE OLAYI NEDİR?

Kamuoyunun gündeminde yer alan bu hukuki süreç, 2024 yerel seçimleri öncesinde yaşanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı belirleme dönemine dayanmaktadır. Söz konusu adaylık sürecine ilişkin olarak ortaya atılan para talebi iddiaları resmi makamlarca yargıya taşınmıştır. İddiaların ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen bu soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte hukuki değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Soruşturmadaki Deliller ve Teknik İncelemeler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan tüm verileri çok yönlü olarak incelemeye almıştır. Başsavcılık tarafından yapılan çalışmalarda şu unsurlar birlikte değerlendirilmiştir:

Tanık ve Şüpheli Beyanları: Olayın taraflarının ve sürece tanıklık eden kişilerin ifadeleri.

HTS Kayıtları ve İletişim Trafiği: İlgili kişilere ait geçmişe dönük arama ve görüşme kayıtları.

Baz İstasyonu Verileri: Görüşmelerin yapıldığı konumları doğrulayan sinyal ve konum verileri.

Elde edilen tüm bu somut veriler doğrultusunda; CHP Genel Merkezi'nde bir para talebinin meydana geldiği, bahse konu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve bu sürecin çeşitli görüşmeler gerçekleştirilerek koordine edildiğine ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı belirtilmiştir.

Dosyanın Ankara'ya Gönderilmesi ve Yetkisizlik Kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı hukuki değerlendirmeler ve teknik incelemeler neticesinde dosyanın seyri açısından önemli bir usul kararı vermiştir.

Söz konusu kişilerin milletvekili olması sebebiyle, milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yasal yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu tespit edilmiştir. Bu gerekçeyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı verilmiş ve hazırlanan soruşturma dosyası gerekli işlemlerin yapılması amacıyla resmi olarak Ankara'ya gönderilmiştir.