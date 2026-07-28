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Özgür Çelik neden istifa etti, Özgür Çelik Yeni Parti'ye mi geçecek?

Özgür Çelik neden istifa etti, Özgür Çelik Yeni Parti'ye mi geçecek?
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Özgür Çelik neden istifa etti? Özgür Çelik Yeni Parti’ye mi geçecek? soruları, CHP İstanbul teşkilatında yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi. Özgür Çelik’in parti içindeki son durumu, istifa iddiaları ve bundan sonraki siyasi yol haritası vatandaşlar tarafından merak edilirken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

CHP’de yaşanan hareketlilik sonrası Özgür Çelik’in istifa edip etmediği ve Yeni Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar araştırılmaya başlandı. Siyasi kulislerde konuşulan gelişmelerin ardından “Özgür Çelik neden istifa etti?” ve “Özgür Çelik Yeni Parti’ye mi katılacak?” sorularına yanıt aranıyor.

CHP İSTANBUL’DA BÜYÜK KOPUŞ İDDİASI! ÖZGÜR ÇELİK VE 39 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

CHP İstanbul’da siyasi hareketlilik yaşanıyor. Özgür Çelik’in CHP’den istifa ettiği ve beraberindeki bazı yöneticilerle birlikte partiden ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. CHP içindeki gelişmelerin ardından “Özgür Çelik neden istifa etti?” ve “Özgür Çelik Yeni Parti’ye mi geçecek?” soruları kamuoyunda araştırılmaya başlandı.

Özgür Özel’in öncülüğünde kurulduğu belirtilen Yeni Parti’ye yönelik katılım iddiaları sürerken, CHP’den yaşanan ayrılıklar siyaset gündeminin önemli başlıkları arasında yer aldı. Özgür Çelik ile birlikte bazı il ve ilçe yöneticilerinin de istifa ettiği öne sürülürken, bu isimlerin yeni partiye katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

ÖZGÜR ÇELİK CHP’DEN İSTİFA ETTİ İDDİASI

CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Özgür Çelik’in, parti içindeki gelişmelerin ardından CHP’den istifa ettiği iddia edildi. Çelik’in yanı sıra 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanının da CHP ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Yaşanan gelişme sonrası CHP İstanbul teşkilatında önemli bir değişim yaşanacağı belirtilirken, istifa eden isimlerin bundan sonraki siyasi yol haritası merak konusu oldu.

ÖZGÜR ÇELİK YENİ PARTİ’YE Mİ GEÇECEK?

Özgür Çelik’in istifasının ardından en çok araştırılan konulardan biri de yeni partiye katılıp katılmayacağı oldu. İddialara göre Çelik ve beraberindeki bazı isimlerin Yeni Parti saflarına geçmesi bekleniyor.

Ancak söz konusu geçişlerle ilgili resmi açıklamaların yapılması beklenirken, siyasi kulislerde CHP’den ayrılan isimlerin yeni partiye katılım sürecinin devam edeceği konuşuluyor.

CHP’DEN YENİ PARTİ’YE KATILIMLAR ARTACAK MI?

Yeni Parti’ye yönelik katılım iddiaları gündemdeki yerini korurken, parti yönetiminden de dikkat çeken açıklamalar geldi. Özgür Özel’in, Türkiye genelinde çok sayıda belediye başkanının yeni partiye katılmak için hazırlık yaptığını söylediği öne sürüldü.

Özel’in açıklamalarında 200’ün üzerinde belediyenin yeni partiye katılım için irade ortaya koyacağı ifade edildi. Bu gelişme, siyasi dengelerde önemli değişiklikler yaşanabileceği yorumlarına neden oldu.

CHP’DEKİ AYRILIKLARIN ARKA PLANI MERAK EDİLİYOR

CHP’de yaşanan istifaların arka planı ve parti içindeki gelişmeler siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul teşkilatındaki değişim iddiaları, CHP’nin geleceği ve yeni siyasi oluşumların etkisi açısından önem taşıyor.

Özgür Çelik ve beraberindeki isimlerin istifasıyla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, CHP ve Yeni Parti arasındaki siyasi hareketlilik gündemde kalmaya devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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