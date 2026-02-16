Türk sineması bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin International Film Festival (Berlinale) önemli bir gelişmeye sahne oldu. İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar filmiyle festivale katılan Özgü Namal, "En İyi Oyuncu Performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşide yöneltilen bir soru ve Namal'ın verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına girdi. Peki, Özgü Namal, Berlin Film Festivali olayı nedir? Özgü Namal'a ne soruldu, ne yanıt verdi? Detaylar...

ÖZGÜ NAMAL BERLİN FİLM FESTİVALİ OLAYI NEDİR?

Sarı Zarflar filmiyle 76. Berlin Film Festivali'ne katılan Özgü Namal, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide Türkiye'yle ilgili soruya verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

İlker Çatak'ın yönettiği ve çekimleri geçen yıl Almanya'nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde gerçekleştirilen Sarı Zarflar filminde başrol oynayan Namal, bu yıl düzenlenen festivalde "En İyi Oyuncu Performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.

Uluslararası sinema çevrelerinin yakından takip ettiği Berlinale, Avrupa'nın en prestijli film festivalleri arasında yer alıyor. Festivalin ana yarışma bölümünde yer almak ve oyunculuk kategorisinde aday gösterilmek, hem oyuncular hem de yapım ekipleri açısından önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide Özgü Namal'a Türkiye bağlamında bir soru yöneltildi. Soru, filmin Almanya'da çekilmiş olması üzerinden performansın bağlamı ve üretim koşulları üzerineydi. Bu soru ve verilen yanıt, özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

ÖZGÜ NAMAL'A NE SORULDU NE YANIT VERDİ?

Festivalde gerçekleştirilen söyleşide Özgü Namal'a şu soru yöneltildi:

"Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?"

Deneyimli oyuncu, sözlerine soruda düzeltme yaparak başladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Şurada bir düzeltme yapmak lazım; bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye'de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır. Ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Bir zorunluluk yok burada."

Açıklamalarını sürdüren Namal, performansına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker'in Almanya'ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, ambiyansa çok hâkim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı."