Ünlü modacı ve dijital girişimci Özge Bitmez, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Cezaevinde bulunan Nilay Didem Kılavuz'un savcılığa verdiği ifadelerde, Bitmez'in çevresindeki genç kızları zengin iş adamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağladığı ve maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü. Peki, Özge Bitmez kimdir, ne iş yapıyor? Özge Bitmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ÖZGE BİTMEZ KİMDİR?

Özge Bitmez, Türkiye'nin moda ve dijital girişimcilik alanında tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Moda tasarımcısı, Instagram fenomeni ve dijital girişimci kimliğiyle adından söz ettiren Bitmez; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra moda sektöründeki kariyerini inşa etmeye başladı. Bitmez'in moda dünyasına ilk adımı, 2017 yılında kendi adını taşıyan online butik platformunu kurmasıyla atıldı ve bu platform üzerinden sunduğu özgün tasarımlar kısa sürede dikkat çekti.

Kendi dijital butik sayfası üzerinden tasarımlarını paylaşan Bitmez, sosyal medya ve online pazarlama stratejilerini etkin biçimde kullanarak marka bilinirliğini artırdı. 2020 itibarıyla ise ABD ve Avrupa'dan ortaklık ve iş birliği teklifleri aldığını duyurarak uluslararası moda çevrelerinde adının yer almasını sağladı.

Özge Bitmez, özgün tasarım dili ve modern moda anlayışıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan bir isim haline geldi. Dijital ortamda geniş bir takipçi kitlesiyle etkileşim kuran Bitmez, dijital medyanın sunduğu fırsatları başarıyla ticari modele dönüştüren girişimciler arasında yer alıyor.

ÖZGE BİTMEZ NE İŞ YAPIYOR?

Özge Bitmez, moda sektöründe tasarımcı, girişimci ve içerik üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle "Özge Butik" markası altında sunduğu koleksiyonlarla moda dünyasında güçlü bir imza bıraktı. Bitmez'in iş modeli, dijital platformlar ve e-ticaret üzerinden satış yapan butik bir marka kurmak üzerine kurulu. Sosyal medyada özellikle genç takipçiler arasında etkili olan Bitmez, tasarım süreçlerini ve günlük moda yaşamını Instagram, TikTok gibi mecralarda paylaşarak marka bağlılığını artırıyor.

ÖZGE BİTMEZ KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu olan Özge Bitmez, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

ÖZGE BİTMEZ NERELİ?

Özge Bitmez, Türkiye – İstanbul doğumlu bir moda tasarımcısıdır.

ÖZGE BİTMEZ HAKKINDA YASAL SÜREÇ VE SON GELİŞMELER

2026 yılının başlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Özge Bitmez de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bu kapsamlı soruşturma, İstanbul merkezli olmak üzere birden fazla ilde eş zamanlı operasyonlarla gerçekleştirildi ve toplamda onlarca şüpheli hakkında adli işlemler yapıldı.

SON DAKİKA: NİLAY DİDEM KILAVUZ, ÖZGE BİTMEZ HAKKINDA NE DEDİ?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Kılavuz, İstanbul'dan Dubai'ye uzanan lüks fuhuş trafiğini detaylarıyla anlattı ve genç kızların zengin iş adamlarına pazarlandığını belirtti. Kılavuz'un ifadesine göre, operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in çevresinde bulunan kızları zengin iş adamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağladığı ve maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Bitmez'in çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürdüğü iddia edilirken, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı'yla ilgili de bilgiler verdi. Kılavuz, fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiği diğer kişileri de dosyaya eklediğini ifade etti.