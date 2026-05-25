Osmaniye deprem mi oldu, Osmaniye deprem ne zaman, nerede, saat kaçta oldu 25 Mayıs Pazartesi?

25 Mayıs Pazartesi günü Osmaniye ve çevresinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında “Osmaniye deprem ne zaman oldu?”, “Nerede meydana geldi?” ve “Kaç büyüklüğünde?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Osmaniye’de meydana gelen depremle ilgili merak edilen ilk bilgiler…

OSMANİYE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. 25 Mayıs Pazartesi akşamı yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar büyük panik yaşarken, gözler AFAD’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Depremin büyüklüğü, saati ve merkez üssü kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

OSMANİYE’DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afad tarafından paylaşılan bilgilere göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 21.44’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SUMBAS OLARAK AÇIKLANDI

Depremin merkez üssünün Sumbas olduğu açıklandı. Özellikle ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreliğine sokaklara çıktı.

KAHRAMANMARAŞ VE ADANA’DA DA HİSSEDİLDİ

Osmaniye’de meydana gelen deprem yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Sarsıntının Kahramanmaraş ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada yaşadıkları panik anlarını paylaştı.

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu. Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

VATANDAŞLAR DEPREMİN DETAYLARINI ARAŞTIRIYOR

Yaşanan sarsıntının ardından “Osmaniye’de deprem mi oldu?”, “ Deprem kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” ve “Merkez üssü neresi?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Uzmanlardan gelecek yeni açıklamalar ve resmi bilgiler yakından takip ediliyor.