Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden Osman Sınav, yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik çalışmalarının yanı sıra reklamcılık kariyeriyle de öne çıktı. Peki, Osman Sınav kimdir? Osman Sınav Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldı? Detaylar...

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 24 Aralık 1958'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim alan Sınav, ardından aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümü'ne devam etti. Sinema ve televizyon alanında da eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

Profesyonel çalışma hayatına Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlayan Sınav, 1980-1984 yılları arasında Grafika Lintas'ta görev yaptı. Burada metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de üstlendi.

1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kuran Sınav, 1987 yılına kadar reklam sektöründe çalışmalarını sürdürdü. Bu dönemde yaklaşık 500 reklam filmi ve kampanyada görev aldı. Daha sonra çalışmalarını sinema ve televizyon projelerine yöneltti.

Sınav'ın televizyon için kamera arkasına geçtiği ilk yapımlar arasında 1987 tarihli Bir Muharririn Ölümü yer aldı. Bunu 1989'da Hünkarın Bir Günü, 1990'da ise Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok takip etti.

1993 yılında Süper Baba dizisinin yönetmenliğini üstlenen Sınav, 1994'te Yalancı filmiyle de dikkat çekti. Film, Mehmet Aslantuğ'a en iyi oyuncu, Osman Sınav'a ise en iyi yönetmen dalında Altın Portakal kazandırdı.

Sınav, 1998 yılında Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisiyle yeni bir döneme girdi. İmirzalıoğlu'nu keşfeden Sınav, oyuncuyla birlikte daha sonra Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filminde de çalıştı.

2002 yılında Ekmek Teknesi dizisine imza atan Sınav, aynı dönemde Kurtlar Vadisi dizisinin de yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.

Osman Sınav, 20 Mart 2025'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Sınav, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

OSMAN SINAV FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Osman Sınav'ın kariyeri boyunca çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmen, yapımcı veya senarist olarak görev aldı.

Sınav'ın film çalışmalarından bazıları arasında Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya, Aşka Kimse Yok, Yalancı, Gerilla, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi ve Pars: Kiraz Operasyonu bulunuyor.

Daha sonraki yıllarda Uzun Hikaye ve Aşk Kırmızı gibi sinema projelerinde de yönetmenlik ve yapımcılık yaptı. Anadolu Ajansı da Sınav'ın sinema kariyerinde Gerilla, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi, Pars: Kiraz Operasyonu, Uzun Hikaye ve Aşk Kırmızı gibi filmlere imza attığını aktardı.

Televizyon kariyerinde ise Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi diziler yer aldı. Sınav'ın kariyerinin son dönem çalışmalarından bazıları Yalaza, İnadına Aşk, Kızılelma, Hatasız Kul Olmaz, Yalnız Kurt ve Kör Nokta oldu.

Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Uzun Hikaye, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı. Film, Sınav'ın 2025'teki vefatının ardından 12 Punto kapsamında da özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

OSMAN SINAV KURTLAR VADİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi dizisinin 55. bölümüne kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Verilen bilgilere göre Sınav, dizinin yönetmenliğini başka projelerle ilgilenmek amacıyla bıraktığını ifade etmişti.

Ancak yıllar sonra, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren dizinin senaristi Raci Şaşmaz'ın açıklamaları, Sınav'ın projeden ayrılış sürecine ilişkin farklı ayrıntıları gündeme getirdi.

Şaşmaz'ın ifadesinde aktardığına göre Sınav'ın senaryoya müdahale etme ve fikir verme yönündeki talepleri reddedildi. Şaşmaz, bunun ardından Sınav'ın tehditler aldığını öne sürdü ve Sınav'ın çocuklarının güvenliğini gerekçe göstererek projeyi tamamen kendisine devrettiğini açıkladı.

Bu anlatım, Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılışına ilişkin yıllar sonra soruşturma kapsamında gündeme gelen ifadeyi oluşturuyor.

Şaşmaz aynı ifade kapsamında dizideki Kaşifoğlu karakteri, istihbarat sızıntısı iddiaları, mezar taşları ve araç plakaları üzerinden gizli mesaj verildiği yönündeki iddialar ile FETÖ iddialarına da yanıt verdi. Şaşmaz, senaryoların açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, toplumsal gözlemler ve drama unsurlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu belirterek herhangi bir yasal veya yasa dışı güç odağından bilgi sızdırıldığı iddiasını reddetti.

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi dönemine ilişkin bilinen kariyer bilgileriyle birlikte değerlendirildiğinde, Sınav dizinin 55. bölümüne kadar yönetmenlik ve yapımcılık görevlerini yürüttü. Sonraki süreçte ise projeden ayrıldı. Anadolu Ajansı'nın Sınav'ın kariyerine ilişkin aktardığı bilgilerde de Kurtlar Vadisi'nin Sınav'ın yönetmenlik ve yapımcılık yaptığı önemli diziler arasında bulunduğu belirtiliyor.