Osman Bartal kimdir, Osman Bartal hangi partili, görevi ne?

Seçimin ardından "Osman Bartal kimdir?", "Hangi partiden?" ve "Merkezefendi başkanvekili seçiminde ne oldu?" soruları gündeme geldi. İşte Osman Bartal'ın hayatı, siyasi kariyeri ve başkanvekilliği seçimine dair tüm detaylar.

OSMAN BARTAL KİMDİR?

Osman Bartal, 1969 yılında Denizli'de doğdu. Lise öğrenimini Denizli Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlayan Bartal, yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yaptı. Siyasi kariyerini uzun yıllardır yerel yönetimlerde sürdüren Bartal, Denizli siyasetinin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

OSMAN BARTAL KAÇ YAŞINDA?

1969 doğumlu olan Osman Bartal, 57 yaşında.

OSMAN BARTAL HANGİ PARTİLİ?

Osman Bartal, YENİ Parti üyesi. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Bartal, daha sonra YENİ Parti saflarına katıldı. Bartal, YENİ Parti bünyesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevini de üstlendi.

OSMAN BARTAL'IN GÖREVİ NE?

Osman Bartal, Merkezefendi Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak. Bartal, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yerine belediye meclisi tarafından başkanvekili seçildi.

OSMAN BARTAL'IN SİYASİ KARİYERİ

Osman Bartal, CHP'de Denizli Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra belediye meclis üyeliği yapan Bartal, Pamukkale Belediye Meclisi'nde de görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bartal, bu dönemde Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcılığı ve belediye meclisi ikinci başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.

MERKEZEFENDİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNDE NE OLDU?

Merkezefendi Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde YENİ Parti ve AK Parti aday gösterdi. YENİ Parti'nin adayı Osman Bartal, AK Parti'nin adayı ise Yavuz Aki oldu. MHP ve CHP ise seçimde aday çıkarmadı.

38 üyeli meclisin 36 üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Osman Bartal 21, Yavuz Aki ise 13 oy aldı. Bu turda bir oy geçersiz sayılırken bir oy da boş çıktı. Adaylardan hiçbiri üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda Osman Bartal 22, Yavuz Aki ise 13 oy aldı. Bir oyun boş çıktığı bu turda da üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise Osman Bartal 22 oy alarak Merkezefendi Belediye Başkanvekili seçildi. Yavuz Aki bu turda 14 oyda kaldı.

OSMAN BARTAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Seçimin ardından konuşan Osman Bartal, "Bu seçim olmamalıydı. Şeniz Başkanımız o dört duvarın arasında olmamalıydı. Ancak bu bayrağı hepimiz Şeniz Başkanımızdan aldığımız gibi yerine koyacağız. Bu bir başkanlık seçimi değildi. Ben sadece bir vekil olarak seçildim, asilin çıkmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞENİZ DOĞAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

YENİ Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ekim ayının sonunda gözaltına alınmıştı. Doğan'ın ardından tutuklanmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılması üzerine Merkezefendi Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.