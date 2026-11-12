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Osman Bartal kimdir? Merkezefendi'nin yeni başkanvekili hangi partiden?

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Osman Bartal kimdir? Merkezefendi'nin yeni başkanvekili hangi partiden?
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye meclisi, 12 Kasım 2026'da üç tur süren oylamanın sonunda Osman Bartal'ı başkanvekili seçti. YENİ Partili Bartal son turda 22 oy aldı, AK Parti'nin adayı Yavuz Aki 14 oyda kaldı. Peki Osman Bartal kimdir, hangi partiden ve kaç oyla seçildi? Bartal, seçimden önce belediyede başkan yardımcılığı yapıyordu.

Merkezefendi Belediyesi'nin yeni başkanvekili Osman Bartal oldu. Belediye meclisi 12 Kasım 2026 Perşembe günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nin Alyans Salonu'nda olağanüstü toplandı ve oylama ancak üçüncü turda sonuçlandı.

Toplantıda 37 üyeli meclisten 36 kişi oy kullandı.

OSMAN BARTAL KAÇ OYLA SEÇİLDİ?

Osman Bartal, üçüncü turda 22 oyla başkanvekili seçildi. Rakibi AK Parti'nin adayı Yavuz Aki bu turda 14 oy aldı.

İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekiyordu ve iki aday da bu sayıya ulaşamadı. İlk turda Bartal 21, Aki 13 oy aldı; bir oy boş, bir oy geçersiz çıktı. İkinci turda Bartal'ın oyu 22'ye çıktı, Aki yine 13'te kaldı ve bir oy boş çıktı. Üçüncü turda salt çoğunluk yettiği için Bartal'ın 22 oyu seçimi bitirdi.

OSMAN BARTAL KİMDİR?

Osman Bartal, Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan YENİ Partili bir siyasetçi. 12 Kasım 2026'dan itibaren belediyeyi başkanvekili olarak yönetiyor.

Başkanvekilliği seçimine giden süreç, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Belediye kanununa göre başkanlık boşaldığında meclis kendi üyeleri arasından bir başkanvekili seçiyor; Merkezefendi meclisi de bu yüzden olağanüstü toplandı.

OSMAN BARTAL HANGİ PARTİDEN?

Osman Bartal YENİ Parti üyesi ve seçime partisinin adayı olarak girdi. Merkezefendi Belediye Meclisi'nde YENİ Parti'nin 22 üyesi var. AK Parti'nin 9, CHP'nin 3, MHP'nin 2 üyesi bulunuyor, bir üye de bağımsız.

Bartal'ın son iki turda aldığı 22 oy, YENİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısına denk geliyor. Aki'nin üçüncü turdaki 14 oyu ise AK Parti'nin 9 üyesinin üzerinde.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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