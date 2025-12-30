Haberler

Osimhen Uganda Nijerya maçında oynuyor mu, ilk11 'de mi, yedek mi?

Osimhen Uganda Nijerya maçında oynuyor mu, ilk11 'de mi, yedek mi?
CAF Afrika Uluslar Kupası kapsamında Uganda ile Nijerya kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan Nijerya'nın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bu maçta forma giyip giymeyeceği, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor.

Uganda ile Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler yayıncı kuruluş, maçın başlama saati ve karşılaşmanın şifresiz ekranlara gelip gelmediği konusunda bilgi arıyor. Ayrıca Nijerya cephesinde Victor Osimhen'in kadro durumu da gündemde; yıldız futbolcunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa maça yedek olarak mı başlayacağı netlik kazanmaya çalışılıyor.

UGANDA – NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Uganda – Nijerya karşılaşması futbolseverlerle Exxen ekranlarında buluşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı platform üzerinden izleyebilecek.

UGANDA – NİJERYA MAÇI EXXEN CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Uganda ile Nijerya arasındaki karşılaşma, Exxen dijital platformu aracılığıyla yayınlanacak. Yayın, uydu frekansı olmadan internet üzerinden ve şifreli şekilde izlenebilecek.

UGANDA – NİJERYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanacak Uganda – Nijerya mücadelesi, 30 Aralık Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

UGANDA – NİJERYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Uganda – Nijerya karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

UGANDA – NİJERYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Uganda ile Nijerya'nın karşı karşıya geleceği CAF Afrika Uluslar Kupası müsabakası, Fas'ın Fès kentinde bulunan Complexe Sportif de Fès Stadyumu'nda oynanacak.

OSİMHEN UGANDA NİJERYA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Uganda Nijerya maçı kadroları henüz açıklanmadı.

