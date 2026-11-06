Osimhen neden sakatlandı, Osimhen neden ameliyat olacak, Osimhen kaç maç yok, kaç hafta yok?

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Galatasaray, Osimhen'in yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz ameliyatı olacağını duyurdu. Yıldız golcü, bu nedenle Amed SF maçının kadrosundan çıkarıldı. İşte Victor Osimhen'in sakatlığına ve ameliyatına ilişkin bilinenler.

OSİMHEN NEDEN SAKATLANDI?

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Maçın ardından yapılan MR tetkiklerinde Nijeryalı golcünün sol dizinde esneme oluştuğu ve dizde serbest parça bulunduğu tespit edildi.

OSİMHEN NEDEN AMELİYAT OLACAK?

Osimhen'in dizinde tespit edilen serbest parça nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi. Galatasaray'ın açıklamasına göre yıldız futbolcuya kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi uygulanacak. Ameliyat, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yapılacak.

GALATASARAY'DAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

OSİMHEN KAÇ MAÇ YOK?

Osimhen'in kaç maç forma giyemeyeceği henüz belli değil. Osimhen'in 3 hafta forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Osimhen'in sahalara dönüş süresi, ameliyatın ardından yapılacak değerlendirmeyle netlik kazanacak. Artroskopik yöntemle yapılan diz ameliyatları kapalı yöntemle gerçekleştirildiği için iyileşme süreci açık ameliyatlara göre genellikle daha kısa sürüyor. Ancak dönüş süresi, ameliyat sırasında yapılacak işleme ve oyuncunun iyileşme sürecine göre değişiklik gösterebiliyor. Galatasaray'ın ameliyatın ardından Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

ARTROSKOPİK DİZ AMELİYATI NEDİR?

Artroskopik diz ameliyatı, dizde küçük kesiler açılarak kamera ve özel cerrahi aletlerle yapılan kapalı bir ameliyat yöntemi. Bu yöntemle dizdeki serbest parçalar temizlenebiliyor ve eklemdeki sorunlara müdahale edilebiliyor. Futbolcularda sıkça uygulanan bu yöntem, daha az doku hasarına yol açtığı için iyileşme sürecini hızlandırabiliyor.

OSİMHEN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARINI KAÇIRACAK MI?

Osimhen, Nijerya Milli Takımı forması giyiyor. Ameliyat olacak yıldız futbolcunun Kasım ayındaki milli arada Nijerya'nın maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY'IN AMED SF MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Osimhen'in kadroda yer almayacağı Amed SF maçına yarın çıkacak. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsünden yoksun olarak sahaya çıkacak.